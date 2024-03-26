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В субботу, 30 марта посетителей «Заварки» в Самаре ждет несколько событий
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В субботу, 30 марта посетителей «Заварки» в Самаре ждет несколько событий

26 марта 2024 09:15
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В субботу, 30 марта посетителей «Заварки» в Самаре ждет несколько событий

29 марта (пятница) в 18.00 пройдет третья лекция (12+) из цикла «О чем расскажет дом?» об истории дома Маштакова, в котором расположилась «Заварка». Научный сотрудник музея Анастасия Волынкина расскажет об объявлениях в периодической печати, посвященных доходным домам. Гости узнают о сложностях, с которыми сталкивались самарские домовладельцы и квартиросъемщики. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 30 человек).

В субботу 30 марта посетителей «Заварки» ждет несколько событий:

В 15.00 состоится фотопрогулка «Параллельные» (6+). Вместе со старшим научным сотрудником музея, фотографом и художником Кириллом Гуровым участники попробуют изучить пространство города через его психогеографию и понять, как город влияет на чувства и поведения людей. Фотопрогулка пройдет по параллельной от «Заварки» улице. При помощи камеры, через знаки и символы, спрятанные на улице, участники погрузятся в параллельную реальность, в иной, возможно, сказочный мир. Стоимость фотопрогулки – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 20 человек).

В 18.00 пройдет беседа в форме паблик-тока «Как работать, учиться и жить в бывшем доходном доме?» (12+). Во время подготовки выставки, посвященной доходным домам Самары, сотрудникам «Заварки» удалось узнать, что сейчас располагается в этих зданиях. На встрече участники поговорят с директором культурного учреждения, которое располагается в бывшем доходном доме, учащимися колледжа и современными владельцами квартир. Эта беседа поможет узнать о сложностях, с которыми сталкиваются собственники и какие открытия они совершают, а также о том, какие истории хранят доходные дома. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено (не более 30 человек).

Просим обратить внимание – на все мероприятия требуется обязательная предварительная запись по телефону +7 (846) 202-32-17 или по ссылкам, которые размещены в группе Музея-галереи «Заварка» ВКонтакте: https://vk.com/mgzavarka 

Теги: Мероприятия

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