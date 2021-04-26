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В СОУНБ состоится межнациональный семейный конкурс «Супер-Невестка Самарской Губернии»

26 апреля 2021 17:08
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Участницами конкурса будут замужние представительницы прекрасного пола разных национальностей в возрасте от 23 до 35 лет.

29 апреля в 18:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится межнациональный семейный конкурс «Супер-Невестка Самарской Губернии».

Межнациональный конкурс «Супер-Невестка Самарской Губернии» будет проходить в Самарской области впервые. Он направлен на знакомство с многогранностью культуры и традиций представителей разных национальностей, популяризацию традиционных семейных ценностей, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление межнационального и межконфессионального согласия многонациональной губернии, а также на раскрытие творческого потенциала замужних девушек (женщин), организацию досуга и отдыха семей.

Вниманию зрителей будет представлена зрелищная программа, включающая световое шоу и выступление творческих коллективов и солистов разных национальностей Самарской области.

Участницами конкурса будут замужние представительницы прекрасного пола разных национальностей в возрасте от 23 до 35 лет. Они должны будут отразить принципы здорового образа жизни, продемонстрировать не только ум, талант, хорошие манеры и красоту, но и знание и почитание своих национальных традиций и обычаев.

По итогам жюри определит победительниц в разных номинациях.

Теги: семейный конкурс СОУНБ

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