В СОУНБ состоится межнациональный семейный конкурс «Супер-Невестка Самарской Губернии»

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29 апреля в 18:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится межнациональный семейный конкурс «Супер-Невестка Самарской Губернии».

Межнациональный конкурс «Супер-Невестка Самарской Губернии» будет проходить в Самарской области впервые. Он направлен на знакомство с многогранностью культуры и традиций представителей разных национальностей, популяризацию традиционных семейных ценностей, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление межнационального и межконфессионального согласия многонациональной губернии, а также на раскрытие творческого потенциала замужних девушек (женщин), организацию досуга и отдыха семей.

Вниманию зрителей будет представлена зрелищная программа, включающая световое шоу и выступление творческих коллективов и солистов разных национальностей Самарской области.

Участницами конкурса будут замужние представительницы прекрасного пола разных национальностей в возрасте от 23 до 35 лет. Они должны будут отразить принципы здорового образа жизни, продемонстрировать не только ум, талант, хорошие манеры и красоту, но и знание и почитание своих национальных традиций и обычаев.

По итогам жюри определит победительниц в разных номинациях.