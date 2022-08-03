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В СОУНБ состоится первая персональная выставка Яны Пирен

3 августа 2022 16:27
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Яна – очень самобытный художник.

4 августа в 18.00 в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14 А, 2 этаж) состоится вернисаж Яны Пирен «С чистого листа».

Те, кто близко знаком с Яной Пирен, говорят, что ее картины способны изменить отношение к жизни, мысленно отправляя зрителя в детство, где сильна мечта о победах, безоблачном счастье, сказочных чудесах и безусловной любви как к единственному способу существования.

Яна – очень самобытный художник. Глядя на ее работы, сложно ответить на вопрос: что напоминает творчество этого автора? Картины Яны можно отнести к наивному искусству. Однако Яна никогда не пыталась что-либо создавать в духе Анри Руссо или Альфреда Уоллиса, как это свойственно ряду современных высказываний. Кажется, что кистью Пирен водит рука талантливой девочки. Возможно, поэтому дети сразу влюбляются в полотна Яны, тут же начинают перерисовывать их, вызывая только добрую улыбку художницы.

«Я предпочитаю мыслить позитивно, думать и говорить только о хорошем,– рассказала  Яна Пирен. – Когда нам всем выпало время для того, чтобы уделить его любимому делу, я начала писать – на одном дыхании, залпом. Иногда мысли опережали кисть. Я бы назвала это эскизным творчеством».

По словам автора выставки «С чистого листа», многие видят в ее работах некую недосказанность, дескать, а вот возьми и отточи черты, заверши. Яна не спорит. Возможно, к этому художнице ещё предстоит прийти в будущем, но пока ей хорошо от того, что все идет на одном дыхании в один присест. Вернисаж в «Открытом пространстве» для Пирен в Самаре дебютный, она тщательно готовится к нему. Специально к новой выставке пишет портрет Джона Леннона. На этот раз, выходя за горизонты «эскизного творчества».

К слову, будучи абсолютным визуалистом, Яне доступно видеть немного больше обычного. Говорят, прежде, чем она берется за портрет, перед ней предстает аура человека, художница должна ее почувствовать, принять. В этот медитативный момент рождаются совершенно удивительные образы. Один из главных постулатов философии нового самарского автора: никогда не соглашаться на компромисс между мечтой и действительностью. Постоянное стремление к мечте – приятный бонус, который получаешь от просмотра ее картин, по-детски ярких и немного наивных.

Работы Яны Пирен есть в коллекциях в Сочи, в Крыму и в Самарской области. Пока художник принципиально не продает картины, а только дарит. Правда, был случай, когда в момент подготовки одной из выставок с ее участием целую серию из 18 произведений Пирен украли.

На торжественном открытии экспозиции «С чистого листа» выступит солист Самарской филармонии, лауреат международных конкурсов, доцент Самарской государственной академии культуры и искусства, пианист Павел Назаров, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Экспозицию Яны Пирен «С чистого листа» можно будет увидеть с 4 августа по 4 сентября

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Фото:   минкульт СО

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