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В СОУНБ приглашают на сольную концертную программу «Театр одной балалайки»
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В СОУНБ приглашают на сольную концертную программу «Театр одной балалайки»

3 июня 2021 15:09
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Выступит виртуоз русской балалайки Дмитрий Буцыков.

3 июня, в 18.30, отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает послушать сольную концертную программу «Театр одной балалайки».

Перед гостями вечера выступит виртуоз русской балалайки Дмитрий Буцыков. Он представит сольную музыкальную программу «Небесные колокольчики».

Наряду с авторскими темами посетители библиотеки услышат оригинальные обработки знакомых с детства мелодий «В траве сидел кузнечик», «Из вагантов» («На французской стороне»), «Песня о друге», «Яблочко» и многое другое.

Игра виртуоза русской балалайки Дмитрия Буцыкова – верх мастерства и экспрессии, настоящий музыкальный спектакль.

Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в течение всего вечера. 

Вход свободный.

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Теги: балалайка Дмитрий Буцыков

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