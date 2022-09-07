В СОУНБ откроется выставка литературы и документов «Энергетика: взгляд сквозь столетия»

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8 сентября, в 12.00, в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) состоится открытие комплексной выставки литературы и документов «Энергетика: взгляд сквозь столетия». Экспозиция организована в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

Весь контент экспозиции поделен на разделы:

— В начале будущего;

— Энергетика: новые реалии и новые возможности;

— Горизонты самарской энергетики.

Среди материалов, представленных в коллекции «Энергетика: взгляд сквозь столетия», — книги начала ХХ вв., издания об истории, становлении и современном состоянии энергетики, описания изобретений. Кроме того, на выставке можно познакомиться с копиями заявочных материалов, которые подавали ученые, чтобы узаконить права на свои изобретения, а также увидеть другие документов из Российского государственного архива в г. Самара.

Основной раздел выставки посвящен истории — плану электрификации ГОЭЛРО и одному из его создателей — Глебу Кржижановскому, который является нашим земляком.

В современном мире энергетика является основой развития. В то же время наш предмет изучения – один из источников неблагоприятного воздействия на окружающую среду и человека. На выставке представлена литература о современном состоянии энергетики и тенденциях ее развития.

Традиционно пользуется интересом у читателей и посетителей раздел, посвященный самарской энергетике, традиционной и альтернативной.

На открытии выставки ведущий специалист РГА в городе Самара, кандидат исторических наук Дмитрий Анатольевич Шаронин прочитает лекцию «Г. М. Кржижановский и проблемы электрификации СССР».

Записаться на экскурсии можно будет в Отделе правовой и патентно-технической информа-ции СОУНБ: телефон: +7(846) 263-44-59; электронная почта: cppti@libsmr.ru

Вход свободный.

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Фото: минкульт СО