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В СОУНБ исполнят музыку к спектаклю по произведению Максима Горького «На дне»
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В СОУНБ исполнят музыку к спектаклю по произведению Максима Горького «На дне»

10 января 2025 16:21
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В ходе концерта самарцы смогут услышать исполнение композиций народного артиста России Марка Левянта.

16 января в 18:00 галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает жителей города посетить музыкально-театральную программу с участием артистов тольяттинского драматического театра «Колесо». В ходе концерта самарцы смогут услышать исполнение композиций народного артиста России Марка Левянта, сочинённых им для спектакля «Без солнца» по пьесе Максима Горького «На дне».

Режиссёром спектакля является заслуженный артист России Вадим Романов, а тексты к музыке Марка Левянта написали мастера художественного слова Эдуард Пашнев и Алексей Пономарёв. «Спектакль наполнен щемящей тоской об утраченной жизни, безрассудной яростью безысходности, ослепительным юмором и пронзительной нежностью. Персонажи ночлежки мечтают, любят, дерутся, предают, спасают и на надрыве яростно и эмоционально, глубоко и искренне поют каждый свою “лебединую песню”. Ищущие свет выбирают надежду», – так о постановке говорят в самом тольяттинском драмтеатре. Спектакль вошёл в репертуар театра недавно, но уже успел завоевать любовь и признание жителей автограда.

Приобщиться к самым пронзительным, музыкальным частям спектакля «Без солнца» совсем скоро сможет и самарская публика. Здесь, на сцене «Нового пространства», выступят тольяттинские артисты под руководством народной артистки России Натальи Дроздовой.

Хотите услышать «лебединую песню» о тоске и надежде, взглянув свежим взглядом на классическое произведение русской литературы? Тогда приходите в «Новое пространство»!

16 января в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!  12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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