В САТОБ пройдет показ мультижанрового спектакля Аллы Сигаловой «Нунча»

Спектакли VI Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над Временем» на сцене Самарского театра оперы и балета им.Д.Шостаковича.

23 сентября в 18:30 пройдет показ мультижанрового спектакля А. Сигаловой «Нунча». Мультижанровый спектакль по новелле М. Горького «Сказки об Италии».

Автор идеи и инсценировки, режиссёр-постановщик, хореограф-постановщик – Алла Сигалова.

«В нашем спектакле, конечно, есть темы Нунчи, Нины, Энрико. Они распределены между артистами, – объясняет Алла Сигалова. – Но всё-таки это не роли в полном смысле слова, а темы. Никто впрямую не играет Нунчу, Нину или Энрико».

В спектакле переплетаются слово, танец, видеоарт в стиле ар-деко и, конечно, музыка – сочинения композиторов Альбениса, Сен-Санса, Форе, де Фальи, Родриго, проникнутые настроениями и колоритом залитого солнцем Средиземноморья.

Музыку испанских и французских композиторов конца XIХ – начала XX веков исполнит Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

Фото: минкульт СО