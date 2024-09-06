В САТОБ состоялась премьера оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха

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5 сентября Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича открыл 94-й театральный сезон премьерой оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха. Постановка приурочена к 140-летию первого исполнения оперы в России.

«Сегодня большое и яркое событие, к которому театр долго готовился. Яркая история, которая позволит нам переместиться в различные эпохи, посмотреть на удивительные декорации, костюмы, насладиться великолепным исполнением. Это большой подарок для зрителей в начале творческого сезона. Хочу поблагодарить весь коллектив театра за большую работу!», – поздравила с премьерой врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.

В качестве режиссера-постановщика, художника-постановщика и художника по костюмам выступил Иван Складчиков. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Хохлов, художник по свету – Ирина Вторникова, балетмейстер-постановщик – Ирина Филиппова.

Более двух лет шла подготовка к долгожданной премьере. Возможности труппы позволили подготовить три состава солистов, не привлекая приглашенных артистов.

«Я уверен, что это произведение очень понравится нашим зрителям – французская опера на грани оперетты. Это одно из выдающихся произведений Жака Оффенбаха. Иван Складчиков смог создать роскошь на сцене и в костюмах, и предложил такое видение в режиссуре, которое, думаю, будет принято зрителями. Сейчас ставят не много таких классических спектаклей, где артисты существуют в привычном понимании оперы, когда они выходят в красивых костюмах и поют. Перенос их в историческую реальность открывает и новые возможности для вокала, а сложностей в этой опере вокальных огромное множество. Так что мы проделали большой путь, а судить будут зрители», – рассказал Евгений Хохлов.

В первый премьерный день партии исполнили: Гофман — Иван Волков, Никлаус — Анна Костенко, Стелла — заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова, Линдорф — Максим Сударев, Натаниэль — Владислав Новичков, Герман — Артем Камалитдинов, Андреас — Давид Погосян, Лютер — заслуженный артист России, народный артист Самарской области Андрей Антонов, Олимпия — Мария Курьянова, Коппелиус — Владимир Боровиков, Спаланцани — Ярослав Кожевников,

Кошниль — Давид Погосян, Джульетта — заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина, Дапертутто — Максим Сударев, Питтикиначчо — Давид Погосян, Шлемиль — Роман Николаев, Антония — Ирина Янцева, Миракль — Степан Волков, Креспель — Георгий Шагалов, Голос матери — Наталья Фризе, Франц — Давид Погосян. За дирижёрским пультом – Евгений Хохлов.

Либретто Жюля Барбье по одноименной пьесе Мишеля Карре и Жюля Барбье по мотивам произведений Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Жак Оффенбах (1819-1880) получил известность как «отец венской оперетты», но прощальным и главным его сочинением стала грандиозная опера «Сказки Гофмана». Она осталась неоконченной, однако именно это свойство парадоксальным образом способствовало ее популярности.

Либретто «Сказок…» основано на трех рассказах Эрнста Теодора Амадея Гофмана, который в жизни был и композитором, и юристом, и писателем, и поэтом, а в опере стал главным героем своих же произведений.

К премьере создано более тысячи эскизов, пошито более 400 костюмов.

«Здесь в самарском театре очень хорошая команда, прекрасные живописцы. Декорации – работа очень большая, и здесь есть люди, которые прекрасно её строят. Здесь есть люди, которые прекрасно шьют. Прекрасные солисты. Мне очень повезло в том смысле, что у нас с Евгением Дмитриевичем общая платформа взглядов на большую оперу, и мы все вместе хотели сделать такой настоящий спектакль, настоящий вариант гранд оперы, который все позабыли немного. Забыли, какое впечатление такие спектакли должны оказывать на зрителя», – поделился Иван Складчиков

Действие разворачивается в нюрнбергской таверне. В разгар дружеского застолья Гофман, влюбленный в примадонну Стеллу, во хмельном чаду раскрывает душу перед собутыльниками и рассказывает три романтических истории, в которых реальность причудливо переплетается с вымыслом. Их героини — бездушная кукла Олимпия, смертельно больная певица Антония и коварная куртизанка Джульетта. Каждое приключение завершается драматической катастрофой: на пути к счастью неизменно встает, меняя свой облик, загадочный советник Линдорф.

«Сказки Гофмана» – опера со сложной историей написания и постановок. Это одно из самых музыкально приятных произведений у Оффенбаха, и, в тоже время, очень сложное вокальное произведение. Первая опера в моей жизни, которую я когда-либо хотел поставить. Это большой объемный спектакль, который мы начинаем во Франции примерно в середине 1790-х годов, показываем Гофмана в его молодости, затем перемещаемся в конец 18 века в Венецию, а потом «прыгаем» в ранний ампир. Вот эти три стиля и преобладают в спектакле», – добавил Иван Складчиков.

В истории Самарского (Куйбышевского) академического театра оперы и балета было несколько попыток поставить «Сказки Гофмана», но все они по тем или иным причинам так и не были реализованы, поэтому нынешняя постановка станет первой в истории Самары.

Также премьерные показы пройдут 6 и 7 сентября.

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ / Александр Крылов