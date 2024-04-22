Я нашел ошибку
Главные новости:
Это первая в истории водородная машина класса люкс.
НАМИ представил самый мощный водородный автомобиль в мире
Работы по высадке и восстановлению леса проводились в 30 лесном квартале Федоровского участкового лесничества.
Тольяттинские сотрудники МЧС высадили «Сад памяти»
Стенд Самарской области в рамках рабочего визита посетили  министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и ректор СамГМУ Александр Колсанов.
В неделе здоровья на  выставке «Россия» приняли участие специалисты  отрасли Самарской области
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
23 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +29°С
В 2023 году каждый четвертый сотрудник Самарского филиала ПАО «Т Плюс» принял участие в социально-значимых проектах, организованных энергокомпанией.
«Т Плюс» презентовала волонтерские проекты в Самарской области
На данные цели на 2024-2030 годы дополнительно потребуется 647,59 млрд рублей, в том числе в 2024 году — 47,8 млрд рублей.
Правительство продлило до 2030 года льготу на ипотеку в размере 450 тыс. рублей для многодетных семей
Главная цель встреч - профилактика преступлений и правонарушений среди молодых людей в интернет-пространстве.
«Безопасное поведение в сети Интернет»: полицейские и общественники региона проводят беседы с молодежью
К 180-летию со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова.
В САТОБ состоится концерт «В порыве нежности сердечной»
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.44
-0.65
EUR 99.58
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники Самарского Росреестра побывали на военно-патриотической постановке «А зори здесь тихие...»
Пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова приглашает самарцев
В Самаре прошло первенство ПФО по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В САТОБ состоится концерт «В порыве нежности сердечной»

22 апреля 2024 17:25
162
К 180-летию со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова.

23 апреля в 19.00 на Малой сцене Шостакович Опера Балет в честь 180-летия со дня рождения русского композитора, педагога, дирижера, критика, участника Балакиревского кружка Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844–1908) ведущие солисты театра исполнят камерные вокальные сочинения композитора в концерте «В порыве нежности сердечной».

«Верный сын русского народа, он воплотил в себе лучшие стороны национального ума, характера, психологии. Его жизнь — подвиг, его творчество — слава русской музыки во всех краях земли», – так отзывался о композиторе музыкальный критик Владимир Стасов.

Римский-Корсаков с детства мечтал построить карьеру морского офицера и продолжить семейную традицию. Однако во время обучения в Петербурге его увлекает музыка. Композитор был наделен гениальной одаренностью, именно это и помогло ему в кратчайшие сроки овладеть музыкальной формой, принципами оркестровки, найти свой стиль и приемы письма, минуя школьную основу.

Не имея профессионального музыкального образования, Николай Андреевич преподавал в Санкт-Петербургской консерватории. За 37 лет плодотворной деятельности он воспитал более 200 учеников, среди них Александр Глазунов, Анатолий Лядов, Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский, Николай Мясковский и другие. Современная Санкт-Петербургская консерватория носит имя Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Композитор писал во всех жанрах, однако главным среди них принято считать оперу – их у него 15. Николай Андреевич любил русские сказки, так в его творчестве появился жанр сказочной оперы. «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане» и «Золотой Петушок» принесли композитору мировую известность. Морская тематика также привлекала Римского-Корсакова в музыке. Очаровывающая буйная стихия была воплощена в симфонической сюите «Шехеразада», в опере «Садко», в цикле романсов «У моря».

В репертуаре Самарского (Куйбышевского) театра оперы и балета в разные годы были представлены оперы «Царская невеста», «Садко», «Майская ночь», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», «Сервилия» и одноактная опера «Моцарт и Сальери». Оперой «Царская невеста» открылся фестиваль «Славянский дом», который проходил в нашем театре с 15 марта по 7 апреля 2024 года.

 

Фото:   freepik.com

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Стенд Самарской области в рамках рабочего визита посетили  министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и ректор СамГМУ Александр Колсанов.
22 апреля 2024, 19:59
В неделе здоровья на  выставке «Россия» приняли участие специалисты  отрасли Самарской области
Стенд Самарской области в рамках рабочего визита посетили  министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и ректор СамГМУ Александр Колсанов. Общество
90
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
22 апреля 2024, 19:26
23 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +29°С
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С. Экология
139
В 2023 году каждый четвертый сотрудник Самарского филиала ПАО «Т Плюс» принял участие в социально-значимых проектах, организованных энергокомпанией.
22 апреля 2024, 19:22
«Т Плюс» презентовала волонтерские проекты в Самарской области
В 2023 году каждый четвертый сотрудник Самарского филиала ПАО «Т Плюс» принял участие в социально-значимых проектах, организованных энергокомпанией. ЖКХ
148
В центре внимания
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
22 апреля 2024  13:59
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
223
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2024  12:06
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
527
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
21 апреля 2024  11:47
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
595
В Самарской области 20 апреля вступил в силу запрет на ловлю рыбы
21 апреля 2024  10:57
В Самарской области 20 апреля вступил в силу запрет на ловлю рыбы
681
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
20 апреля 2024  14:44
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
599
Весь список