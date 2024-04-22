В САТОБ состоится концерт «В порыве нежности сердечной»

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23 апреля в 19.00 на Малой сцене Шостакович Опера Балет в честь 180-летия со дня рождения русского композитора, педагога, дирижера, критика, участника Балакиревского кружка Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844–1908) ведущие солисты театра исполнят камерные вокальные сочинения композитора в концерте «В порыве нежности сердечной».

«Верный сын русского народа, он воплотил в себе лучшие стороны национального ума, характера, психологии. Его жизнь — подвиг, его творчество — слава русской музыки во всех краях земли», – так отзывался о композиторе музыкальный критик Владимир Стасов.

Римский-Корсаков с детства мечтал построить карьеру морского офицера и продолжить семейную традицию. Однако во время обучения в Петербурге его увлекает музыка. Композитор был наделен гениальной одаренностью, именно это и помогло ему в кратчайшие сроки овладеть музыкальной формой, принципами оркестровки, найти свой стиль и приемы письма, минуя школьную основу.

Не имея профессионального музыкального образования, Николай Андреевич преподавал в Санкт-Петербургской консерватории. За 37 лет плодотворной деятельности он воспитал более 200 учеников, среди них Александр Глазунов, Анатолий Лядов, Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский, Николай Мясковский и другие. Современная Санкт-Петербургская консерватория носит имя Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Композитор писал во всех жанрах, однако главным среди них принято считать оперу – их у него 15. Николай Андреевич любил русские сказки, так в его творчестве появился жанр сказочной оперы. «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане» и «Золотой Петушок» принесли композитору мировую известность. Морская тематика также привлекала Римского-Корсакова в музыке. Очаровывающая буйная стихия была воплощена в симфонической сюите «Шехеразада», в опере «Садко», в цикле романсов «У моря».

В репертуаре Самарского (Куйбышевского) театра оперы и балета в разные годы были представлены оперы «Царская невеста», «Садко», «Майская ночь», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», «Сервилия» и одноактная опера «Моцарт и Сальери». Оперой «Царская невеста» открылся фестиваль «Славянский дом», который проходил в нашем театре с 15 марта по 7 апреля 2024 года.

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