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В понедельник, 21 ноября, в 13.30, в Самарском университете им. Королёва Александр Тяпов выступит перед студентами факультета филологии и журналистики.

Мастер-класс пройдет в рамках XV Международного кинофестиваля "Соль земли", организованного Самарским областным общественным фондом «Поволжский историко-культурный фонд».

По ссылке можно ознакомиться с одной из работ Александра Тяпова - документальный фильм к юбилею Константина Хабенского "Люди, которых я люблю":

Мастер-класс пройдет на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова. Адрес: ул. Академика Павлова, 1, корпус 22в.