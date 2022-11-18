Я нашел ошибку
Главные новости:
Даже помойка должна быть законной: активисты Народного фронта в Самарской области обнаружили 22 незаконные свалки
Активисты Народного фронта в Самарской области обнаружили 22 незаконные свалки
Ночью в Самаре сгорел павильон ритуальных услуг, погиб человек
Ночью в Самаре сгорел павильон ритуальных услуг, погиб человек
В Самаре должники за воду могут лишиться муниципального жилья
В Самаре должники за воду могут лишиться муниципального жилья
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
ЕС заморозил российские активы на сумму около 68 миллиардов евро.
В Волжском районе сотрудниц ППС наградили за решительность и внимательность
В Волжском районе сотрудниц ППС наградили за решительность и внимательность
в Самарском университете им. Королёва Александр Тяпов выступит перед студентами факультета филологии и журналистики
В Самарском университете им. Королёва Александр Тяпов выступит перед студентами факультета филологии и журналистики
российские компании устроили «гонку зарплат» из-за санкций
Российские компании устроили «гонку зарплат» из-за санкций
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.39
0.04
EUR 62.57
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском университете им. Королёва Александр Тяпов выступит перед студентами факультета филологии и журналистики

18 ноября 2022 11:35
92
в Самарском университете им. Королёва Александр Тяпов выступит перед студентами факультета филологии и журналистики

В понедельник, 21 ноября, в 13.30, в Самарском университете им. Королёва Александр Тяпов выступит перед студентами факультета филологии и журналистики.

Мастер-класс пройдет в рамках XV Международного кинофестиваля "Соль земли", организованного Самарским областным общественным фондом «Поволжский историко-культурный фонд».

По ссылке можно ознакомиться с одной из работ Александра Тяпова - документальный фильм к юбилею Константина Хабенского "Люди, которых я люблю":

Мастер-класс пройдет на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова. Адрес: ул. Академика Павлова, 1, корпус 22в.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
18 ноября 2022  11:59
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
52
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
17 ноября 2022  13:49
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
324
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
17 ноября 2022  13:25
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
391
Областное Управление Роспотребнадзора проводит консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»
17 ноября 2022  12:30
Областное Управление Роспотребнадзора проводит консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»
1095
«ОДК-Кузнецов» – это старейшее российское предприятие строительной отрасли, известное во всем мире.
16 ноября 2022  18:06
Юбилей без отрыва от производства: завод «ОДК-Кузнецов» отмечает 110-летие
583
Весь список