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В Самарском театре «СамАрт» пройдет бенефис заслуженного артиста России Сергея Захарова 

24 мая 2024 11:27
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В Самарском театре «СамАрт» пройдет бенефис заслуженного артиста России Сергея Захарова 

26 мая в 17:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет бенефис заслуженного артиста России, народного артиста Самарской области Сергея Захарова 
 
13 апреля актеру театра «СамАрт» Сергею Захарову исполнилось 70 лет. Коллеги артиста не смогли пройти мимо этой солидной даты – по театральной традиции в юбилей они устраивают на сцене бенефис. 26 мая Сергей Захаров выйдет на Новую сцену Самарского ТЮЗа в роли Князя Вано Пантиашивили в спектакле по пьесе А. Цагарели «Ханума». 
По окончанию спектакля зрители увидят капустник и смогут принять участие в поздравлении любимого актера. 

Сергей Александрович Захаров – уникальный артист. Ему одинаково подвластны роли аристократов, интеллигентов, образы пьяниц и пустых людишек, лирических героев. В биографии актера - больше 140 ролей.

В спектакле, представленном на бенефисе, - постановке Георгия Цхвирава «Ханума» - Сергей Захаров выйдет на сцену в 132-й раз.

Фото: Минкульт Самарской области

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