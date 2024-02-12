В Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "НА ДНЕ.DOC"

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23, 24 и 26 марта в 19:00 на экспериментальной сцене Самарского театра драмы им. М. Горького пройдут премьерные показы спектакля «НА ДНЕ.DOC».

«НА ДНЕ.DOC» (18+) — новая постановка автора и режиссёра Дмитрия Крестьянкина в жанре «документальный спектакль». Это не свежее прочтение Горького, а самостоятельный и самодостаточный проект, обыгрывающий название одной из визитных карточек Самары. Художник-постановщик – Александра Мошура.

Документальный спектакль подразумевает, что в его основе лежит не художественное произведение, а реальный документ. Таким документом могут быть переписка в мессенджере, юридические бумаги, фотография или реальный разговор, услышанный в баре. Из подобных разговоров и строится спектакль.

Самарские зрители без труда узнают в героях себя, своих родственников, соседей, знакомых. Из разрозненных историй персонажей сплетается многокрасочное кружево, в котором можно увидеть и прочитать культурный код нашего города.