В Самарском Парке дружбы народов состоялся концерт казачьих фольклорных ансамблей «Гуляйте, братья казаки!» 

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Ассамблея народов Самарской области совместно с Самарским казачьим землячеством 17 июля 2022 года на казачьем подворье «Парка дружбы народов» провели концерт казачьих фольклорных ансамблей под названием «Гуляйте, братья казаки!».

Посетители этнокультурного комплекса смогли послушать традиционные песни донских, терских, кубанских и волжских казаков, а также авторские произведения, написанные в стиле песенной традиции волжских казаков.

Песни исполнили ведущие казачьи фольклорные коллективы Самарской области:

Ансамбль казачьей песни «Казаки Поволжья» (г.о. Самара). (Художественный руководитель – Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, обладатель звания ГРАН-ПРИ, «Лучший работник культуры» Самарской области, хорунжий Волжского войскового казачьего общества Пережогина Ирина Валерьевна. Директор ансамбля - Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, балетмейстер-постановщик и исполнитель народных танцев, сотник Волжского войскового казачьего общества Пережогин Антон Фёдорович);

Ансамбль казачьей песни «Ерик» (ДК с.п. Комсомольский Кинельского района Самарской области). (Художественный руководитель – Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, обладатель звания ГРАН-ПРИ, «Лучший работник культуры» Самарской области, хорунжий Волжского войскового казачьего общества Пережогина Ирина Валерьевна. Концертмейстер – Лауреат Всесоюзных конкурсов, обладатель звания «Лучший концертмейстер» Самарской области Павлов Сергей Юрьевич);

Фольклорный коллектив «Горлица» (МАУ г.о. Самара «Дворец творчества» на пл. им. С.М. Кирова). (Художественный руководитель – Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, обладатель звания ГРАН-ПРИ, «Лучший работник культуры» Самарской области, хорунжий Волжского войскового казачьего общества Пережогина Ирина Валерьевна. Концертмейстер - Всероссийских и Международных конкурсов, обладатель звания ГРАН-ПРИ, обладатель звания «Лучший концертмейстер» Самарской области Чипчиков Ильдар Мавлетович).

Председатель Совета Ассамблеи народов Самарской области,- Еругин Юрий Васильевич в ходе концерта обратился с приветственным словом к зрителям, пообещав в дальнейшем проводить подобные концерты. Также он представил новый проект Ассамблеи - Фестиваль молодёжного интернационального самодеятельного творчества «АРТ-ЭТНОМИКС», который проводится в нашем регионе в 2022 году.