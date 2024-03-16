В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Человек света. К 180-летию В.Д. Поленова»

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14 марта 2024 года в Самарском областном художественном музее состоялось торжественное открытие выставки «Человек света. К 180-летию В.Д. Поленова». 6+

В 2024 году исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося русского художника, педагога, архитектора, композитора, профессора Императорской Академии художеств, Народного художника РСФСР (1926) Василия Дмитриевича Поленова (1844 – 1927).



Основным направлением творческой деятельности Поленова была историческая, пейзажная и жанровая живопись. За свою долгую жизнь Василий Поленов создал национальный вариант неоромантического миросозерцания, на основе которого вырос символизм и русский вариант стиля модерн. Деятельность Поленова имела огромное значение для развития отечественного искусства рубежа XIX – XX вв.

Организатором выставки выступил Самарский областной художественный музей. В экспозиции представлено творческое наследие художника из собрания ведущих музеев России. Так, государственная Третьяковская галерея предоставила известнейшую работу «Московский дворик», а Иркутский художественный музей – версию картины «Христос и грешница», которая ранее никогда не покидала стены музея.



Особое место в экспозиции занимают предметы из Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова, среди которых - архивные фото семьи художника, нотные рукописи авторства самого В.Д. Поленова и такие известные живописные полотна, как «Семейное горе» и «Больная», которые впервые покинут усадьбу.



Также в проекте приняли участие крупнейшие музеи страны: Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Омский музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Приморская картинная галерея, Нижегородский художественный музей, Ульяновский областной художественный музей, Серпуховский историко-художественный музей, Тверская областная картинная галерея. Всего в проекте приняли участие 12 музеев страны, в экспозиции представлено 76 произведений художника.



В собрании Самарского художественного музея находятся четыре произведения Поленова, относящиеся ко времени его работы над серией «Из жизни Христа». Это произведения «Решили идти», «Привели детей» и «Возвестила радость плачущим». Четвертая работа «Нил, Фиванский берег», относится ко времени путешествия художника по Египту в начале 1880-х гг. Все эти произведения, украшающие коллекцию Самарского областного художественного музея, происходят из собрания самарских купцов П.И. и В.Л. Шихобаловых.

Представленные на выставке работы отражают своеобразие многогранного творчества Поленова, различные периоды его творческого развития. Особое место здесь будет отведено теме русской природы, доминирующей в творчестве художника на всем протяжении его жизни.



Приветствуя от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова гостей выставки, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина отметила: «Открытие выставки работ Василия Дмитриевича Поленова – уникальное событие не только для Самарской области, но и всей страны. Сегодня здесь собрались представители 12 регионов, многие работы художника впервые покинули стены тех музеев, где они находились долгие годы. Искренне благодарю коллег из регионов за большой труд и участие в этом проекте. Особые слова благодарности Наталье Федоровне Поленовой. Спасибо за то, что вы доверили нам эксклюзивные экспонаты, за то, что приехали на открытие этого знакового для нас мероприятия».

Наталья Поленова передала собравшимся слова приветствия от главы попечительского совета директора музея-заповедника В.Д. Поленова, полномочного представителя Президента в ЦФО Игоря Щеголева: «Открываемая сегодня выставка – замечательный культурный проект, который объединил музеи нашей необъятной страны, демонстрируя широкую палитру творчества художника и многообразие регионов России. Уверен, что это станет ярким культурным событием в жизни региона».



Правнучка выдающегося художника подчеркнула, что рада, что год празднования юбилея В.Д. Поленова открывается с выставки в замечательном волжском городе Самаре.



«От всей души сердечно благодарю Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, министра культуры Самарской области Ирину Евгеньевну Калягину, директора Самарского художественного музея Аллу Леонидовну Шахматову и ее команду за поддержку этого замечательного проекта. Спасибо всем за этот подарок ко дню рождения Василия Дмитриевича Поленова», - сказала она.

«Мы все так или иначе погружены в творчество Поленова, порой не осознавая этого. Это то, с чем мы растем, что узнаем с первых лет жизни. Будь то московский дворик, евангельский сюжет, среднерусский пейзаж – все это входит в наш культурный код. И неудивительно, что, входя на эту выставку, многие из нас улыбаются. Картины, которые десятилетиями хранились в различных музеях, сегодня здесь, в одном пространстве, и в этом смысле то, что происходит сегодня в стенах Самарского художественного музея, беспрецедентно», - отметил член попечительского совета художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова, журналист и телеведущий Сергей Брилев.



Реализация выставочного проекта «Человек света. К 180-летию В.Д. Поленова» стала крупнейшей ретроспективой произведений В.Д. Поленова в истории региональных музеев. Выставка продлится до 30 июня 2024 года.

Фото: департамент информационной политики Самарской области/ «Волжская коммуна»