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В самарском ДК «Заря» состоялся праздник «Самарская Маслёна»

26 февраля 2023 14:16
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Всех гостей угостили душистым чаем и свежими блинами со сладостями.

В Самаре продолжаются масленичные гуляния. В воскресенье, 26 февраля, в Доме культуры «Заря» на проезде 9 Мая,16 состоялся праздник «Самарская Маслёна».

Событие объединило творческие коллективы города, художников и семьи простых жителей.

В программе были выступления певцов, артистов театра, игры и конкурсы по традициям проводов русской зимы.

Главной фишкой концерта стал конкурс кукол-маслён. На суд жюри были представлены самые разные поделки — всех размеров, от нескольких сантиметров до 1,5 метров. Профессиональные художники выбрали лучшие работы и наградили победителей грамотами.

Всех гостей угостили душистым чаем и свежими блинами со сладостями.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Мероприятия Самара

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