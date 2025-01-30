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В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет финальная экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
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В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет финальная экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ

30 января 2025 09:58
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В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет финальная экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ

2 февраля в 16.00 пройдет финальная лекция-экскурсия по персональной выставке «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ»  художника Саши Браулова. Отправляемся в архитектурное локальное путешествие вместе с искусствоведом Дарьей Волковой и исследователем модернизма Максимом Тюгиным. Лекторы расскажут о шести самарских объектах эпохи конструктивизма и модернистских шедеврах 60-80-х годов. 

Выставка Саши Браулова продлится до 2 февраля включительно и лекция станет её финальным "стежком". 

Работы петербургского художника Саши Браулова находятся в собраниях Русского музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, центра современного искусства «Винзавод», Галереи на Шаболовке, Музея архитектуры Алматы и частных коллекциях. ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ - первая выставка вышивки в Самаре. 

Вход на лекцию свободный.

2.02 в 16.00

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший «Спортзавод»)

12+

Теги: Мероприятия

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