В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет финальная экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ

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2 февраля в 16.00 пройдет финальная лекция-экскурсия по персональной выставке «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ» художника Саши Браулова. Отправляемся в архитектурное локальное путешествие вместе с искусствоведом Дарьей Волковой и исследователем модернизма Максимом Тюгиным. Лекторы расскажут о шести самарских объектах эпохи конструктивизма и модернистских шедеврах 60-80-х годов.

Выставка Саши Браулова продлится до 2 февраля включительно и лекция станет её финальным "стежком".

Работы петербургского художника Саши Браулова находятся в собраниях Русского музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, центра современного искусства «Винзавод», Галереи на Шаболовке, Музея архитектуры Алматы и частных коллекциях. ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ - первая выставка вышивки в Самаре.

Вход на лекцию свободный.

2.02 в 16.00

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший «Спортзавод»)

12+