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В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
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В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Фактура памяти»

14 июля 2025 10:00
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В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Фактура памяти»

17 июля в 18.30 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится открытие персональной выставки самарской художницы Алсу Коуки Амри. Проект «Фактура памяти» (12+) посвящен исследованию памяти и наследию, которое передается из поколения в поколение. В 19.00 пройдет лекция сокуратора выставки Марины Альвитр «Российское искусство: особенности и тенденции развития» (16+).  

«Фактура памяти» - первая персональная выставка Алсу Коуки Амри. Художница участвовала во многих групповых выставках и проектах. Ее работы были представлены в московской галерее «Артократия» и на маркете WIN-WIN в Центре современного искусства «Винзавод», в самарской галерее «Виктория» и Сочинском художественном музее имени Жилинского, на ярмарках в Саудовской Аравии (Эр-Рияд) и Турции.

На выставке собраны произведения Алсу разных лет, демонстрирующие ключевые этапы развития творчества художницы. Экспозиция включает работы с бумагой, парафином, цементом, керамические объекты и скульптуры, созданные из найденных предметов. Все они собраны в одну пространственную инсталляцию, которая встречает зрителя уже в коридоре галереи и ведет его в основной зал.

Проект посвящен исследованию памяти. Передающееся из поколения в поколение наследие существует не только в материальной форме, но и в виде привычек, установок, «здравого смысла». Как разобраться с этим хрупким багажом? Через художественные образы Алсу Коуки Амри предлагает внимательный и бережный путь к разбору прошлого и переосмыслению настоящего – путь, в котором каждый может увидеть собственную историю.

Проект «Фактура памяти» осуществлен при кураторской поддержке экосистемы artocratia.ru. Кураторы Марина Альвитр и Елена Арзуманова помогли художнице собрать инсталляцию в главном зале «ЗИМ Галереи» так, чтобы зритель мог максимально погрузиться в процесс переживания собственной истории и памяти.

– Мы унаследовали от предков не только вещи, но и взгляды, страхи, надежды — целый ментальный код, - говорит сокуратор выставки Елена Арзуманова. – И в этих обломках прошлого можно найти как препятствия, мешающие двигаться вперед, так и забытые сокровища, способные открыть путь к себе настоящему.

В день открытия выставки, 17 июля в 19.00 в «ЗИМ Галерее» пройдет открытая лекция Марины Альвитр «Российское искусство: особенности и тенденции развития» (16+).

Марина Альвитр - владелец экосистемы artocratia.ru, куратор более 200 выставочных проектов в России и за рубежом, в том числе в будапештских Музее Кишцелли и Музее Людвига, галерее Kanvas (Дубай), ДК Громов (Санкт-Петербург), московских Музее ДПИ, Музее Art4 и других институциях.

В рамках выставки также планируется серия лекций по психологии и тайм-менеджменту.

Выставка продлится до 10 августа. Вход свободный.

Теги: Мероприятия

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