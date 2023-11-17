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19 ноября в Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»

Мероприятие проводится в рамках проекта «Всероссийский день чтения вслух». Организаторы подготовили интересную программу для ребят от 3 - 14 лет.

Для малышей в 11:00 организаторы приготовили театрализацию сказочной истории по книге "Как дятел сову спас" Брайана Уайлдсмита.

В 12:00 - «ЧИТКА» объединит всех участников и победителей конкурсов чтецов. Ко встрече могут присоединиться и читатели библиотеки. Участники будут читать по ролям веселые рассказы, узнают об интересных книгах и прочтут вслух любимые произведения.

в 14:00 актриса Самарского театра юного зрителя «СамАрт» Ольга Петрик проведет мастер-класс по актерскому мастерству и сценической речи для ребят от 7 лет.

Предварительная запись по тел.337-03-88.

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