В Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка «Русский характер»

170

Алексей Николаевич Толстой – выдающийся советский писатель, один из крупнейших художников слова. Название выставки дал его рассказ «Русский характер». В основе рассказа находится проблема русского национального характера, которая была необычайно актуальна в те годы. О «таинственном» и «загадочном» русском характере на Западе слагались легенды; о мужестве русских людей, сумевших остановить дотоле непобедимые фашистские полчища, писали многие поэты, писатели, журналисты в нашей стране и за рубежом. В условиях труднейших испытаний, выпавших па долю нашей страны, в характере советского человека, как никогда раньше, проявились мужество, стойкость, любовь к Родине, воля и энергия. Вот об этом и пишет А. Н. Толстой в своем рассказе, который назван весьма примечательно — «Русский характер».

Выставка предлагает задуматься о том, что такое ценности русского народа, передаваемые из поколения в поколение. Здесь читатели смогут познакомиться и с авторами, рисовавшими по-настоящему русских персонажей, таких как Илья Муромец, Василий Теркин, Алексей Маресьев, Максим Исаев. Книги представлены в нескольких форматах: плоскопечатном, рельефно-точечном шрифтах, флеш-картах и СD дисках.

При организации выставки учитывались особенности людей с ограниченными возможностями. При посещении библиотеки для слепых пользуются спросом различные технические средства. Наиболее популярны у читателей различные тифлофлешплееры.

Это многофункциональное компактное устройство для чтения «говорящих» книг. Функционал подразумевает выбор книги или фрагмента текста, плавная перемотка фрагмента, закладки и многое другое. Современные флешплееры напрямую связаны с интернет-ресурсами, предназначенными для произведения контента без нарушения авторских прав.

Брайлевский принтер устройство вывода текста в символах азбуки Брайля. Современные модели позволяют распечатывать тексты, набранные в любом текстовом редакторе. Принтер создает готовые к использованию документы. Панель управления выполнена в рельефно-точечном варианте и дополнительно снабжена обратной речевой связью, что позволяет незрячим читателям и людям с проблемами слуха работать с оборудованием.

По заказу читателя сотрудники библиотеки имеют возможность распечатать рельефно-точечным шрифтом документы небольшого объема.

Устройство для печати тактильной графики создает осязаемые рисунки на специальной бумаге. С помощью такого изображения незрячий получает представления о картинах и других плоских изображениях. Таким образом, незрячие люди получают возможность считывать тексты, диаграммы, схемы и многое другое.

Аппарат «читающая машина» предназначен для озвучивания плоскопечатных книг, инструкций, газет и журналов. Он представляет собой портативное устройство для чтения PEARL, оснащенные камерой для считывания текста с книги. Устройство, похожее на современную настольную лампу, фиксируется на кронштейне над книгой, считывает текст, а затем конвертирует информацию в речь.

Дополнительно считанный текст выводится на экран компьютера или ноутбука в специальном контрастном режиме. Также устройство оснащено датчиком движения, с помощью которого оно распознает переворачивание страницы и позволяет продолжить чтение без лишних пауз.

Выставка продлится до 27 января.

Фото: минкульт СО