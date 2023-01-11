Я нашел ошибку
Главные новости:
Спортсмены будут соревноваться в прохождении марафонских дистанций на ледовой акватории в дисциплинах сноукайтинг-лыжи и сноукайтинг-доска.
В Тольятти пройдет чемпионат России по сноукайтингу и фестиваль «Жигулёвское море»
«Главное, что ребёнок здесь как дома», – именно так говорят мамы о садике в Волжском районе.
В детском саду «Чудо-град» в Южном городе детям интересно и познавательно
Для жителей Луганской области собрали 600 продуктовых наборов, общим весом более 6,5 тонн.
Самарские речники отправили гуманитарную помощь в Луганск
По данному факту решается вопрос о мерах правового характера.
Сотрудники ИК-16 УФСИН СО при досмотре передачи изъяли запрещенные предметы
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области сохранится аномально холодная погода
Не менее 150 минут в неделю.
Самарские врачи напоминают о норме физической активности для поддержания здоровья
Быть продуктивным сразу после каникул тяжело, но восстановиться можно постепенно. 
Билайн.Now: как вернуться в рабочий режим после праздников?
Вы увидите коллекцию «Бразильские агаты» из фондов Музея-заповедника "Казанский Кремль".
Музей имени Алабина приглашает на выставку агатов
Наверх
Самара  -28 °C, Тольятти  -25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.61
-0.69
EUR 74.54
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка «Русский характер»

11 января 2023 14:32
170
При посещении библиотеки для слепых пользуются спросом различные технические средства. Наиболее популярны у читателей различные тифлофлешплееры.

Алексей Николаевич Толстой – выдающийся советский писатель, один из крупнейших художников слова. Название выставки дал его рассказ «Русский характер». В основе рассказа находится проблема русского национального характера, которая была необычайно актуальна в те годы. О «таинственном» и «загадочном» русском характере на Западе слагались легенды; о мужестве русских людей, сумевших остановить дотоле непобедимые фашистские полчища, писали многие поэты, писатели, журналисты в нашей стране и за рубежом. В условиях труднейших испытаний, выпавших па долю нашей страны, в характере советского человека, как никогда раньше, проявились мужество, стойкость, любовь к Родине, воля и энергия. Вот об этом и пишет А. Н. Толстой в своем рассказе, который назван весьма примечательно — «Русский характер».

Выставка предлагает задуматься о том, что такое ценности русского народа, передаваемые из поколения в поколение. Здесь читатели смогут познакомиться и с авторами, рисовавшими по-настоящему русских персонажей, таких как Илья Муромец, Василий Теркин, Алексей Маресьев, Максим Исаев.  Книги представлены в нескольких форматах: плоскопечатном, рельефно-точечном шрифтах, флеш-картах и  СD дисках.

При организации выставки учитывались особенности людей с ограниченными возможностями. При посещении библиотеки для слепых пользуются спросом различные технические средства. Наиболее популярны у читателей различные тифлофлешплееры.

Это многофункциональное компактное устройство для чтения «говорящих» книг. Функционал подразумевает выбор книги или фрагмента текста, плавная перемотка фрагмента, закладки и многое другое. Современные флешплееры  напрямую связаны с интернет-ресурсами, предназначенными для произведения контента  без нарушения авторских прав.

Брайлевский принтер устройство вывода текста в символах азбуки Брайля. Современные модели позволяют распечатывать тексты, набранные в любом текстовом редакторе. Принтер создает готовые к использованию документы. Панель управления выполнена в рельефно-точечном варианте и дополнительно снабжена обратной речевой связью, что позволяет незрячим читателям и людям с проблемами слуха  работать с оборудованием.

По заказу читателя сотрудники библиотеки имеют возможность распечатать рельефно-точечным шрифтом документы небольшого объема.

Устройство для печати тактильной графики создает осязаемые рисунки на специальной бумаге. С помощью такого изображения незрячий получает представления о картинах и других плоских изображениях.  Таким образом, незрячие люди получают возможность считывать тексты, диаграммы, схемы и многое другое.

Аппарат «читающая машина» предназначен для озвучивания плоскопечатных книг, инструкций, газет и журналов. Он представляет собой портативное устройство для чтения PEARL, оснащенные камерой для считывания текста с книги. Устройство, похожее на современную настольную лампу, фиксируется на кронштейне над книгой, считывает текст, а затем конвертирует информацию в речь.

Дополнительно считанный текст выводится на экран компьютера или ноутбука в специальном контрастном режиме. Также устройство оснащено датчиком движения, с помощью которого оно распознает переворачивание страницы и позволяет продолжить чтение без лишних пауз.

Выставка продлится до 27 января.

    

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь
11 января 2023  13:44
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь после пожара
183
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присваивается Леониду Михельсону
11 января 2023  10:40
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присвоено Леониду Михельсону
223
Губернатор ознакомился с работой сборочного цеха, механического цеха и цеха ремонта морских газотурбинных двигателей.
10 января 2023  20:40
"Готовы синхронизировать усилия по подготовке кадров": глава региона встретился с коллективом АО "Металлист-Самара" 
1580
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
10 января 2023  13:37
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
399
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
10 января 2023  12:33
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
655
Весь список