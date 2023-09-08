В Самарской области впервые прошел Всероссийский фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

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В четверг, 7 сентября, в Тольятти в парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова прошел Всероссийский фестиваль «Русское лето. ZаРоссию».

Первый такой фестиваль состоялся в 2022 году в 19 населенных пунктах при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, общественной организации «Общероссийский народный фронт». В этом году охват расширен до 26 городов страны в шести федеральных округах страны. Самарская область присоединилась к фестивалю впервые.

Участников и гостей Всероссийского фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» поприветствовал Губернатор Дмитрий Азаров. Вместе с ним к публике обратились родные нашего земляка из Тольятти, Героя России Виталия Красного - мать Светлана Васильевна и супруга Наталья Александровна.

Военнослужащий – участник СВО, старший сержант, командир отделения специального назначения, не раз отличился в боях. Спасая из-под обстрела раненого товарища, прикрыл его собой, был контужен. Несмотря на это и полученные осколочные ранения, перенес сослуживца в укрытие и обеспечил отход своей группы: остался на позиции, корректировал огонь артиллерии. Сейчас Виталий, пройдя лечение в госпитале, продолжает защищать Родину в зоне проведения СВО.



«Большая честь стоять на одной сцене с главными женщинами, вдохновляющими нашего героя Виталия Красного. Как былинный русский богатырь он бьет врага и отстаивает мирное небо над нашей самарской землей. Низкий поклон матери за такого сына нашей великой России и, конечно, супруге за то, что она поддерживает и вдохновляет героя. Рад, что они сегодня здесь с нами, чтобы выразить солидарность, получить вашу поддержку», - сказал Дмитрий Азаров.

Особые слова благодарности и признательности Губернатор адресовал бойцам, которые сейчас в зоне специальной военной операции защищают мирное небо, независимость нашей страны, все, что дорого и свято для ее жителей.

Мать героя поблагодарила всех, кто оказывает поддержку бойцам. «Я знаю, что вы не раз бывали с гуманитарной помощью, разговаривали с людьми, как лучше помочь, что сделать. Большое вам за это спасибо, - обратилась она к губернатору. - Большое спасибо, что помогаете нашим ребятам, которые находятся на передовой. Это очень важно, что мы сплотились в такое время». К ее словам присоединилась и супруга Виталия: «Сейчас самое время гордиться тем, что мы русские. Мы, народ России, самый сплоченный. Люди собирают посылки нашим бойцам, чтобы им там было полегче».

Глава региона подчеркнул, что на Виталия Красного сегодня равняется целое поколение россиян. «И я уверен, что встанут новые герои-бойцы, и точно будет победа за нами. Давайте сделаем так, чтобы они знали, что здесь, на самарской земле, о них не забывают ни на минуту. Будем помогать чем можем нашим бойцам и, конечно же, окружим заботой, любовью, уважением семьи военнослужащих. Это наш святой долг. Спасибо, что мы вместе. Сим победим!» - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил организаторов, артистов, которые приехали с фестивалем в Самарскую область, и гостей патриотического события.

На сцене фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Автограде в числе других артистов выступили «Пилот» и «СерьГа». Лидер группы Сергей Галанин поделился, что часто летает по стране, бывает и в Тольятти. «Спасибо за приглашение. Я здесь раз десятый. Город красивый, мы видим эти изменения».

Также со сцены свои стихи читал московский поэт Алексей Шмелев. Для гостей выступали русские богатыри Всемирной атлетической лиги «Сильнейшая нация мира». Весь день в парке работали интерактивные площадки и интерактивная кабина «Народного фронта», где каждый желающий смог записать видеообращение в поддержку российских военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.