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В Самарской области создается кинокластер

1 апреля 2024 11:58
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В Самарской области создается кинокластер

В понедельник, 1 апреля, на телеканале СТС состоится премьера комедийного сериала «Цирк!», который снимали в Самарской области.

Съемки длились почти два месяца, и главной локацией стал Самарский цирк имени Олега Попова. В кадр также попали узнаваемые места столицы региона: местные дворы, улицы, смотровая площадка «Вертолетка», набережная Волги.

Главные роли в сериале исполнили известные российские актеры: Виталий Хаев, Николай Добрынин, Елена Валюшкина. В одной из серий задействованы дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные.

В съемках также принимали участие самарские актеры, гримеры, костюмеры, профессиональный метатель ножей и другие специалисты. Каждый день в съемках массовых сцен были задействованы более 300 местных жителей.

«Киноиндустрия – это серьезный и перспективный бизнес, растущий рынок нашей страны. Мы приняли решение о создании в регионе кинокластера – необходимой инфраструктуры поддержки кинокомпаний. Это позволит повысить привлекательность региона как площадки для съемок фильмов и сериалов, а значит, откроет новые ниши для малого бизнеса, даст импульс развитию профессий, связанных с кино, - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Кино вносит огромный вклад в развитие общества, воспитание молодежи, дарит позитивные эмоции в сегодняшнее непростое время».

В Самарской области создается Центр кинопроизводства, который будет помогать съемочным группам в организации съемок, оказывать содействие в разных административных вопросах: привлечении специалистов, предоставлении зданий, помещений и оборудования, перекрытии дорог.

Кроме того, создается кинокомиссия, которая будет решать вопросы, связанные с предоставлением ребейтов – субсидий на компенсацию кинокомпаниям части расходов компаниям, которые будут снимать кино в Самарской области в 2024 году. Также в зоне ответственности комиссии будут находиться стратегические вопросы, связанные с развитием киноиндустрии в регионе. 

«Опыт съемок нашего сериала может лечь в основу создаваемой кинокомиссии. За эти 40 смен, которые мы отработали в Самаре, 99% ситуаций, за исключением самых невероятных, были решены. В Самарской области есть все, чтобы снимать: прекрасная Волга, курортный сезон, жаркое лето. Единственная проблема - о Самаре знает мало кинематографистов, мы по привычке ездим снимать в другие города. Теперь я очень рекомендую Самару всем коллегам. Создание кинокомиссии в регионе станет одним из главных шагов к системной работе с кино», - сказал продюсер сериала «Цирк!» Павел Сарычев.

Еще одним важным шагом в развитии регионального кластера кино стало подписание соглашения о сотрудничестве между Региональным центром развития предпринимательства и Союзом кинематографистов России. Оно было подписано на выставке «Россия» на ВДНХ в феврале текущего года.

«Этот шаг направлен на сближение Правительства Самарской области и нашей общественной организации. В Самарской области работает большое количество детских киностудий, проводится свой ежегодный фестиваль кино. И от регионов мы всегда ждём помощи в развитии индустрии кино на местах», - отметил заместитель председателя Союза кинематографистов России Валерий Тонких.

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