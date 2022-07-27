В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»

В рамках фестиваля «Классика Open Fest» с 28 июля по 26 августа пройдут концерты впервые собранных сессионных коллективов – Молодежного русского и Молодежного джазового оркестров Поволжья, а также концерты Молодежного симфонического оркестра Поволжья, которому в 2022 году исполняется 20 лет.
В 2022 году в составе Молодежного симфонического оркестра Поволжья
150 человек – студенты и выпускники музыкальных учебных заведений России из
22 регионов.
Одно из ярких событий фестиваля – создание в честь 20-летия оркестра Фестивального симфонического оркестра, в который вошли ныне уже титулованные российские музыканты – участники сессий МСО Поволжья прошлых лет.
Бессменный художественный руководитель и главный дирижер оркестра – Заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Анатолий Левин.
В программе фестиваля «Классика Open Fest» 10 концертов Молодежного симфонического оркестра Поволжья:
В рамках фестиваля выступит Молодежный русский оркестр Поволжья. Первый концерт 28 июля. Оркестр создан в рамках проекта «Летняя молодежная оркестровая академия на Волге», который поддержал Фонд президентских грантов.
Цель проекта – повышение профессиональных навыков игры в оркестрах молодых музыкантов – студентов и выпускников музыкальных учебных заведений.
Молодежный русский оркестр Поволжья – сессионный коллектив. В его составе 35 человек – студенты и выпускники музыкальных учебных заведений Тольятти, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Санкт-Петербурга.
В рамках фестиваля состоится 6 концертов Молодежного русского оркестра Поволжья:
Также выступит Молодежный джазовый оркестр Поволжья. Коллектив составят учащиеся музыкальных учебных заведений Тольятти, Самары, Чебоксар, Вологды, Москвы, Ростова-на-Дону. Художественный руководитель и дирижер – Андрей Мачнев, лауреат международных джазовых фестивалей и конкурсов, руководитель биг-бэнда джазовой школы им. Кима Назаретова в Ростове-на-Дону.
На фестивале «Классика Open Fest» у Молодежного джазового оркестра Поволжья 4 концерта: