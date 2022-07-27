В Самарской области пройдет масштабный фестиваль «Классика Open Fest»

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В рамках фестиваля «Классика Open Fest» с 28 июля по 26 августа пройдут концерты впервые собранных сессионных коллективов – Молодежного русского и Молодежного джазового оркестров Поволжья, а также концерты Молодежного симфонического оркестра Поволжья, которому в 2022 году исполняется 20 лет.

В 2022 году в составе Молодежного симфонического оркестра Поволжья

150 человек – студенты и выпускники музыкальных учебных заведений России из

22 регионов.

Одно из ярких событий фестиваля – создание в честь 20-летия оркестра Фестивального симфонического оркестра, в который вошли ныне уже титулованные российские музыканты – участники сессий МСО Поволжья прошлых лет.

Бессменный художественный руководитель и главный дирижер оркестра – Заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Анатолий Левин.

В программе фестиваля «Классика Open Fest» 10 концертов Молодежного симфонического оркестра Поволжья:

9, 10, 11 августа в Тольяттинской филармонии выступления солистов и ансамблей МСО Поволжья.

в Тольяттинской филармонии выступления солистов и ансамблей МСО Поволжья. 13 августа в ДК «Тольятти» гала-концерт к 20-летию Фестивального симфонического оркестра .

в ДК «Тольятти» гала-концерт к 20-летию . 14 августа в Тольяттинской филармонии концерт МСО Поволжья, посвященный памяти Владимира Неймера – профессора государственной консерватории Узбекистана, дирижера Национального симфонического оркестра Узбекистана, дирижера Молодежного симфонического оркестра Поволжья.

в Тольяттинской филармонии концерт МСО Поволжья, посвященный памяти Владимира Неймера – профессора государственной консерватории Узбекистана, дирижера Национального симфонического оркестра Узбекистана, дирижера Молодежного симфонического оркестра Поволжья. 16 августа в Тольяттинской филармонии программа музыкантов МСО Поволжья и Максима Емельянычева, клавесиниста и дирижера Камерного оркестра Шотландии, одного из участников сессий МСО Поволжья.

в Тольяттинской филармонии программа музыкантов МСО Поволжья и Максима Емельянычева, клавесиниста и дирижера Камерного оркестра Шотландии, одного из участников сессий МСО Поволжья. 18 августа в Тольяттинской филармонии концерт симфонического оркестра филармонии и дирижеров-стажеров МСО Поволжья.

в Тольяттинской филармонии концерт симфонического оркестра филармонии и дирижеров-стажеров МСО Поволжья. 19 августа гала-концерт в Димитровграде.

гала-концерт в Димитровграде. 20 августа гала-концерт в Самарской филармонии.

гала-концерт в Самарской филармонии. 21 августа гала-концерт МСО Поволжья пройдет в Тольяттинской филармонии

В рамках фестиваля выступит Молодежный русский оркестр Поволжья. Первый концерт 28 июля. Оркестр создан в рамках проекта «Летняя молодежная оркестровая академия на Волге», который поддержал Фонд президентских грантов.

Цель проекта – повышение профессиональных навыков игры в оркестрах молодых музыкантов – студентов и выпускников музыкальных учебных заведений.

Молодежный русский оркестр Поволжья – сессионный коллектив. В его составе 35 человек – студенты и выпускники музыкальных учебных заведений Тольятти, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Санкт-Петербурга.

В рамках фестиваля состоится 6 концертов Молодежного русского оркестра Поволжья:

28 и 31 июля в Тольяттинской филармонии выступают солисты и ансамбли.

в Тольяттинской филармонии выступают солисты и ансамбли. 30 июля в ДК Жигулевска концерт Молодежного русского оркестра.

в ДК Жигулевска концерт Молодежного русского оркестра. 4 августа в Струковском парке Самары концерт Молодежного русского оркестра Поволжья, в концерте участвует Русский оркестр Тольяттинской филармонии.

в Струковском парке Самары концерт Молодежного русского оркестра Поволжья, в концерте участвует Русский оркестр Тольяттинской филармонии. 5 августа в Тольяттинской филармонии выступают Молодежный русский оркестр и Русский оркестр Тольяттинской филармонии.

в Тольяттинской филармонии выступают Молодежный русский оркестр и Русский оркестр Тольяттинской филармонии. 6 августа в доме-усадьбе Ленина в Ульяновске – концерт Молодежного русского оркестра.

Также выступит Молодежный джазовый оркестр Поволжья. Коллектив составят учащиеся музыкальных учебных заведений Тольятти, Самары, Чебоксар, Вологды, Москвы, Ростова-на-Дону. Художественный руководитель и дирижер – Андрей Мачнев, лауреат международных джазовых фестивалей и конкурсов, руководитель биг-бэнда джазовой школы им. Кима Назаретова в Ростове-на-Дону.

На фестивале «Классика Open Fest» у Молодежного джазового оркестра Поволжья 4 концерта:

19 августа в Тольяттинской филармонии концерт солистов и ансамблей.

в Тольяттинской филармонии концерт солистов и ансамблей. 23 августа Гала-концерт в Альметьевске в ДК «Нефтьче».

Гала-концерт в Альметьевске в ДК «Нефтьче». 25 августа Гала-концерт в Тольяттинской филармонии,

Гала-концерт в Тольяттинской филармонии, 26 августа в Струковском парке в Самаре выступлением Молодежного джазового оркестра Поволжья завершится фестиваль «Классика Open Fest».