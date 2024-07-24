В Самарской области проходит Фестиваль уличного кино

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На территории самарского региона в настоящий момент проходит Фестиваль уличного кино (12+). Лучшие короткометражные кинокартины показывают зрителям на открытых площадках в различных городах Российской Федерации. Данное мероприятие проходит уже в течение 11-ти лет, а короткометражка-победитель выбирается с учетом голосов самих зрителей.

Фестиваль уличного кино охватит 14 районов Самарской области.



Согласно полученным данным, закончатся показы в октябре текущего года. Благодаря фестивалю, местные жители могут насладиться просмотром лучших кинокартин молодых российских режиссеров. По словам организаторов, в некоторых фильмах приняли участие Юрий Колокольников, Максим Лагашкин, Сергей Епышев и другие знаменитости.



Помимо Самары, короткометражки смогут оценить жители Тольятти, Кинеля, Кинель-Черкасского, Ставропольского, Камышлинского, Клявлинского, Шигонского и других районов, сообщает «Сова».

Фото: pxhere.com