В Самаре стартовал второй международный антифашистский форум «Гитары в строю»

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На антифашистском форуме «Гитары в строю» выступят представители 12 стран.

В среду, 1 мая, в Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная старту второго Международного антифашистского форума деятелей культуры «Гитары в строю». В ней приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, организатор форума - руководитель Фонда развития международных общественных и культурных инициатив «На том стоим» Виталий Миронов, общественный деятель, журналист, музыкант Йохан Бекман (Финляндия), музыкант Джими МакРэй (Великобритания), оперная певица Дин Яо (Китай), баянист, композитор Алекса Миркович (Сербия), проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского университета, заведующий кафедрой отечественной истории и историкографии, профессор Михаил Леонов.

Год назад именно в этот день Самарская область впервые приняла одноименный Международный фестиваль антифашистской песни. В разгар информационной войны, развязанной против России, область объединила не только российские коллективы, но также зарубежных артистов и общественных деятелей из Великобритании, Никарагуа, Словении, Франции, чтобы открыто выразить свою антифашистскую позицию и поддержку национальному лидеру России – Президенту Владимиру Путину.



Дмитрий Азаров напомнил: когда проходил первый фестиваль «Гитары в строю», Самарская область стала центром антифашистского движения.



«Нас в этом стремлении поддержали не только наши земляки, не только граждане России, но и люди доброй воли из разных стран, люди, которым не все равно что происходит в мире, люди, которые за справедливое мироустройство, которые понимают, какому злу сегодня противостоит наша страна — преступной нацистской идеологии», - отметил глава региона.

В этом году форум проходит с 1 по 5 мая. Организаторы и участники рассказали о формате и значимости проекта. Фестиваль «Гитары в строю» стал еще масштабнее, получив формат антифашистского форума. Помимо концертов российских и зарубежных артистов, предусмотрена дискуссионная программа. Участниками форума станут представители 12 стран, в том числе Италии, Великобритании, Колумбии, Словении, Черногории, Китая, Сербии.



«К нам приехали не только замечательные артисты, но и ведущие политологи нашей страны и иностранных государств, которые готовы обсудить честно, что происходит в мире сегодня, какому злу противостоит Россия, готовы поговорить и о дне сегодняшнем, и вспомнить, как все вместе противостояли нацизму 80 лет назад, как вместе победили это зло в Европе и в мире», - сказал губернатор.



Дмитрий Азаров поприветствовал иностранных участников на самарской земле. Губернатор поблагодарил их за смелость, готовность открыто высказывать свою гражданскую позицию в поддержку России.

Глава региона подчеркнул, что география форума расширится и внутри региона: концерты состоятся не только в крупных городах, но и в районах области - Большеглушицком, Красноярском, Волжском, Шигонском, Челно-Вершинском.

Отдельно глава региона отметил, что участники форума дадут концерты в госпиталях для военнослужащих - защитников Отечества. «Мы знаем, что Россия не одна в борьбе с нацизмом, знаем, что людей доброй воли по всему миру большинство. Но от этого ваш гражданский подвиг не становится меньше. Спасибо вам и добро пожаловать на самарскую землю», - обратился он к участникам.



Организатор форума, руководитель Фонда развития международных общественных и культурных инициатив «На том стоим» Виталий Миронов поблагодарил Дмитрия Азарова и Правительство региона за проведение форума — трудоемкий проект, который становится ежегодным, расширяется и становится еще более масштабным и значимым.

Антифашистский форум 2024 года отличается очень мощной научной составляющей. В международной научной конференции, которая пройдет в ближайшие дни, примут участие историки известных университетов из Великобритании, Ирландии, Канады.

Центральным событием форума станет встреча в формате круглого стола, которая пройдёт 3 мая. В мероприятии примут участие российские и иностранные политологи, журналисты, общественные деятели и деятели культуры. Тема круглого стола – «Актуальные уроки Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне в контексте современного международного антифашистского движения» – логически продолжит тематику научной конференции.



Участниками станут крупнейшие специалисты из России, Европы и Северной Америки. Помимо российских историков, политологов, журналистов, деятелей культуры, представителей молодёжных и патриотических организаций, в круглом столе примут участие такие известные зарубежные общественные деятели, как Джими МакРэй (Великобритания), Йохан Бекман (Финляндия), Гедрюс Грабаускас (Литва), Олег Ясинский (Чили), Мирко Калуджерович (Черногория) и другие. Все они, несмотря на различия в гражданстве, возрасте и роде деятельности, и будучи объективными исследователями происходящих в мире процессов, являются друзьями и патриотами России.

Каждый желающий сможет присоединиться к интернет-трансляции круглого стола.

На концертах артисты исполнят произведения разных жанров, прозвучат фольклорные произведения, песни военных лет, инструментальная музыка.

Виталий Миронов напомнил, как в годы Великой Отечественной войны перед нашими бойцами выступали артисты, музыканты, певцы из военных бригад - это было одухотворяюще, духоподъемно действовало на бойцов.

«По сути в Самаре в эти дни открывается культурный фронт СВО — с участием наших зарубежных единомышленников и союзников, - отметил Виталий Миронов. - У нас будет активно идти трансляция, онлайн-включения. Фестиваль носит открытый характер. Это крайне важно».



По словам организатора, символичны даты проведения форума — в преддверии Дня Победы: «Наша Победа священна и мы ее никогда никому не отдадим. И очередная наша победа не за горами. Наш форум — это послание тем, кто сейчас противодействует нам, что, как и в 1945-м, победа будет за нами».



Общественный деятель, журналист и музыкант из Финляндии Йохан Бекман приезжал в Самару на антифашистский фестиваль и в прошлом году. «Это был большой успех, было очень интересно», - признался Бекман и поблагодарил организаторов за приглашение.



Музыкант также отметил уникальность форума 2024 года - в нем участвуют ведущие историки, музыканты из дружественных России стран и стран Европы, которые не являются дружественными.



«Если правительства отдельных государств ведут недружественную политику в отношении нашего государства, иногда и откровенно агрессивную, мы знаем здесь о том, что это не воля народа, это не решение всех граждан этих стран», - ответил Дмитрий Азаров.



Баянист и композитор из Сербии Алекса Миркович подчеркнул: он особенно рад находиться в Самаре, на родине баяна. «Сербия всегда была, остается и, надеюсь, будет с нашей братской Россией. Было невозможно отказаться поддержать свою старшую сестру - Россию. Очень важно, что такой проект идет именно в сфере культуры и что к концертам подключается еще форум. Важно передать все эти ценности, за которые Сербия с Россией вместе боролись в недалеком прошлом. Желаю большого успеха всем вам всегда. Надеюсь, что наши послания будут услышаны», - сказал он.



Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, что пригласил Алексу Мирковича участвовать в форуме «Гитары в строю» во время встречи на Всемирном молодежном форуме в Сочи, и поблагодарил музыканта за то, что тот принял приглашение. «Много разговоров о том, что наша страна находится в изоляции. Но этот молодежный форум, в котором участвовали представители 190 стран, показал, что такое Россия и какое отношение к нашей стране у людей из разных государств. Такое количество молодежных делегаций с удовольствием приехали в Россию, чтобы больше узнать о нашей стране, пообщаться и поговорить о самых актуальных темах. Ни о какой изоляции речь вести просто невозможно», - добавил глава региона.



Второй раз в Самару приехал и музыкант Джими МакРэй из Великобритании. В прошлом году за участие в антифашистском фестивале он подвергся критике западных СМИ, а также прямому давлению с целью «отмены» его как музыканта, однако он по-прежнему выражает солидарность с российским народом. На своих концертах в Шотландии на волынке исполняет и русские песни.

Губернатор Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции отметил: «Наш фестиваль и наш регион совершенно точно вызовет повышенное внимание. Мы действительно становимся центром международного антифашистского движения».

Глава региона напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал запасной столицей, здесь был открыт культурный фронт, здесь ковался духовный стержень будущей Победы: «Как оружие, которое побеждало на фронтах Великой Отечественной войны, и как оружие, которое укрепляло веру в победу в каждом гражданине нашей великой и прекрасной страны, вселяло эту уверенность в наших союзников и панику в наших врагов. Мы гордимся высоким званием запасной столицы и гордимся вновь тем, что стали центром антифашистского движения. То, что делается здесь, очень важно сегодня в нашей борьбе с нацизмом — не только нашей страны, но и всех людей, которые понимают, с кем и с чем борется сегодня Россия».

В ходе пресс-конференции было особо отмечено, что важная часть целевой аудитории форума — это молодежь. По словам Михаила Леонова, интерес студентов к истории Великой Отечественной войны растет, ребят, изучающих историю, специально пригласили присутствовать на научной конференции в рамках форума. «Уверен, для них это станет важным этапом становления», - отметил проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского университета.

Как сообщили организаторы, в рамках форума планируется выступление известного российского исполнителя Ярослава Дронова (SHAMAN).





Фото Андрея Савельева (информационное агентство СОВА).