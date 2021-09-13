В Самаре состоялась первая презентация филиала Третьяковской галереи

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В понедельник, 13 сентября в Самаре состоялось одно из самых ожидаемых культурных событий года, имеющее значение не только для губернии, но и для всей страны - первая презентация филиала Третьяковской галереи, единственного филиала знаменитого музея в России, которая откроется в бывшем здании Фабрики-кухни.

В мероприятии приняли участие Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор Третьяковской галерее Зельфира Трегулова, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

«Это очень значимое, эпохальное событие для всех нас. Нет никаких сомнений, что музей мирового уровня, открывающий здесь филиал, дает совершенно новый импульс развитию культурной жизни, искусства, творчества на территории нашего региона. Я не сомневаюсь, что с открытием этого филиала, которое состоится совсем скоро, уже через какие-то полгода, это место станет мощнейшим магнитом, который будет притягивать сюда людей творческих, интересных, небезразличных ко всему происходящему, ценящих свою историю, культурное наследие, устремленных в будущее. Сюда будут приходить люди со всего мира, но для меня важно, что филиал откроет свои двери для жителей Самарской области - не только Самары, но и всего региона», - обратился к участникам презентации Дмитрий Азаров.

На первое грандиозное событие в стенах первого филиала Третьяковской галереи приехал Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, отметивший, что есть филиалы у Эрмитажа и Русского музея, а теперь благодаря совместным усилиям Министерства культуры РФ, команде Третьяковской галереи, общественникам, депутатам, и конечно же, Правительству Самарской области и лично Губернатору Дмитрию Азарову, был осуществлен громкий, амбициозный проект, в результате чего появился филиал главного музея национального искусства России.

«Огромное спасибо Самарской области. Редко регион так включается в федеральный проект, буквально «с головой». Колоссальная личная включенность Губернатора, министерства культуры Самарской области, работа всех служб. Я надеюсь, что это будет филиал мирового уровня в сфере искусства, центр мирового притяжения», - отметил Помощник Президента Российской Федерации.

С инициативой спасти здание Фабрики-кухни в 2012 году выступил Дмитрий Азаров, занимавший тогда пост мэра Самары, и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Вместе с представителями общественности они начали работу по сохранению объекта. Благодаря объединению усилий власти, творческих, талантливых людей, руководителей разных уровней, депутатов, дизайнеров и архитекторов, это здание обрело новую жизнь. В 2013 году было решено отреставрировать Фабрику-кухню и открыть здесь филиал федерального учреждения культуры.

Старт работам по сохранению объекта культурного наследия федерального значения – уникального здания Фабрики-кухни, построенного в стиле конструктивизма в 1932 году, - был дан в августе 2019 года.

«Вместо жилого комплекса или торгового центра в Самаре добились, чтобы был создан культурный центр с мировым именем», - подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова.

Глава федерального минкульта отметила, что у филиала большие планы. Здесь будет создан лекторий, без которого невозможно представить музейное пространство, куда сможет приходить молодежь, получать дополнительное образование, общаться, и, конечно, где старшее поколение сможет посещать классические выставки шедевров.

«Здесь будут созданы условия для того, чтобы можно было привозить сюда экспозиции мирового уровня», - заверила Ольга Любимова.

О закономерности появления филиала Третьяковской галереи именно в Самаре сказала генеральный директор Третьяковской галерее Зельфира Трегулова.

«Самара - потрясающий город, который невозможно не полюбить с первого приезда сюда. Сочетание невероятной архитектуры и творческой мысли молодых специалистов из Самары и моих коллег в Третьяковке должно произвести эффект разорвавшейся бомбы. Нам будет невероятно приятно работать в этих пространствах, наполненных эстетикой, которую нельзя нарушать и отталкиваясь от которой должны формироваться программы», - выразила уверенность генеральный директор Третьяковки.

Большой вклад в дело спасения здания Фабрики-кухни и создания филиала музея внес депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

«До конца не верится, что дело подходит к концу. Я слишком хорошо помню, как все начиналось. Какие приходилось преодолевать препятствия, чтобы спасти это уникальное здание от сноса и наполнить его новым смыслом - новой жизнью. Создание здесь филиала Третьяковской Галереи на мой взгляд идеальное попадание. «Фабрика-кухня» - это уникальный памятник советского конструктивизма. Его форма серпа и молота дает нам возможность развивать в Самаре искусство XX века и современное искусство. Этот памятник своими качествами и новизной достоин войти в наследие Юнеско. И мы начали работать над этим вопросом», — сообщил Александр Хинштейн.

Генеральным партнером презентации выступил Сбер. По мнению председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Александра Анащенко, открытие в Самаре филиала одного из крупнейших и уважаемых музеев мира – важнейший шаг в развитии региона, повышении его инвестиционной привлекательности.

«Для создания благоприятного экономического климата, помимо прочих составляющих, сегодня крайне важны развитая социальная инфраструктура, возможности проведения досуга, наличие мест для культурного отдыха. Самарская область сегодня развивается по всем этим направлениям, и открытие «Третьяковки в Самаре» – еще одно тому подтверждение», - сказал Александр Анащенко.

Значимость появления объекта культуры и искусства для организации досуга подрастающего поколения отметил Леонид Михельсон, председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк», которая активно поддерживает проекты Третьяковки и другие культурные проекты, реализуемые в регионе.

Безусловно, открытие филиала Третьяковской галереи будет способствовать решению целого ряда задач, в том числе повышения туристической привлекательности региона.

Сегодня интерес к региону среди туристов растет. Уже за первые 7 месяцев текущего года был поставлен абсолютный рекорд – более одного миллиона человек посетили Самарскую область.

«Это результат, который сам по себе достоин уважения. Но я уверен, что эта точка роста, магнетизм филиала Третьяковской галереи придаст новый импульс туристическому потоку», - выразил уверенность Губернатор.

Но самое главное, по словам Главы региона, что с открытием филиала музея жители региона получат место творческой силы, ведь даже само здание является колоссальным магнитом для творческих людей.

«Первый и на сегодня единственный филиал Третьяковской галереи открывается здесь, в Самаре, и это, конечно, событие мирового масштаба. Я уверен, это будет прорыв в новом культурном поколении, скажется на ментальности нашего региона и всех жителей», - резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО