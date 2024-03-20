В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова

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23 марта (суббота) в 16.00 в «Заварке» пройдет вторая лекция (6+) из цикла «О чем расскажет дом?» об истории дома Маштакова, в котором расположилась «Заварка». На этот раз научный сотрудник музея Олег Баулин расскажет гостям о деревянном зодчестве Самары, а также о внешнем и внутреннем архитектурном убранстве дома Маштакова, его истории и жителях. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 30 человек).

24 марта (воскресенье) в 15.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).