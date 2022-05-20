В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО

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Он расположен на площади Куйбышева и на второй очереди набережной Волги.

Начиная с 18 мая «Фестивальный городок» на 2-ой очереди Самарской набережной и площади Куйбышева открыт для всех желающих. Ежедневно с 12:00 каждый сможет поучаствовать в различных мастер-классах и интерактивах, стать слушателем тематических лекций, посетить выставки, услышать песни любимых исполнителей и многое другое. Программа содержит множество активностей, мероприятий и интерактивов, чтобы каждый смог найти занятие по душе.

Самарский променад украшает целый ряд арт-объектов: качели под облаками, бумажный кораблик, сад вертушек, самарская архитектура для детей, интерактивная видео-будка.

Корреспондент НИА Самара приглашает посмотреть, как живет фестивальный городок.

Входные группы открыты со стороны ул.Красноармейской и ул.Вилоновской.

Фото: Дильдина Светлана