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Сочинения Чайковского, Глинки и других композиторов услышали все желающие! В Самаре прошёл концерт классической музыки. Аида Гарифуллина и Алексей Татаринцев в сопровождении оркестра Самарской филармонии исполнили свои любимые произведения!

Аида Гарифуллина: «Я впервые приехала в Самару и, как символично, что в такой чудесный праздник - День города. Я в восторге от города, он очень красивый, вам повезло жить здесь. Для исполнения я выбирала свои самые любимые арии и песни, то, что трогает душу и любит публика. Исполнение «Ах, Самара-городок» - это импровизация. Я знаю эту песню с детства, но никогда ее не пела на сцене».

Алексей Татаринцев: «Несмотря на прохладную погоду, честно признаюсь, было горячо. От аплодисментов с каждым номером градус повышался. Я получил огромное удовольствие от энергетики, которую отдавали зрители. Очень отрадно, что в Самаре в День города люди могут послушать разные направления музыки — это и классика, и эстрада, и рок. Необходимо, чтобы классическая музыка звучала на площадях».