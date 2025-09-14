В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО

166

В Самаре в субботу, 13 сентября, прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность», приуроченный в этом году к празднованию Дня города.

Территория творчества раскинулась около выставочного зала Союза художников России и сквера Галактионова.

Учащиеся и студенты творческих учебных заведений Самары открыли для гостей фестиваля свои арт-мастерские. Гости мероприятия могли не только увидеть их работы, но и принять участие в активностях и интерактивах, подготовленных будущими художниками и дизайнерами.

Профессиональные самарские художники и мастера продемонстрировали широкий спектр художественных направлений — от классической живописи до современных форм искусства и декоративно-прикладного творчества. Каждый желающий получил возможность создать собственное произведение искусства. Пастель и акварель, кузнечное дело и лепка на гончарном круге, керамика, плетение из лозы - глаза разбегались от возможностей.

Свою площадку так же представил и Самарский художественный музей.

А на сцене выступали самарские музыкальные фолк-коллективы.

Фото: Дильдина Светлана