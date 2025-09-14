Я нашел ошибку
Главные новости:
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО

14 сентября 2025 11:21
166
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО

В Самаре в субботу, 13 сентября, прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность», приуроченный в этом году к празднованию Дня города.

Территория творчества раскинулась около выставочного зала Союза художников России и сквера Галактионова.

Учащиеся и студенты творческих учебных заведений Самары открыли для гостей фестиваля свои арт-мастерские. Гости мероприятия могли не только увидеть их работы, но и принять участие в активностях и интерактивах, подготовленных будущими художниками и дизайнерами.

Профессиональные самарские художники и мастера продемонстрировали широкий спектр художественных направлений — от классической живописи до современных форм искусства и декоративно-прикладного творчества. Каждый желающий получил возможность создать собственное произведение искусства. Пастель и акварель, кузнечное дело и лепка на гончарном круге, керамика, плетение из лозы - глаза разбегались от возможностей.

Свою площадку так же представил и Самарский художественный музей.

А на сцене выступали самарские музыкальные фолк-коллективы.

Фото: Дильдина Светлана

 

Фото по теме
Теги: В центре внимания Фоторепортажи

Новости по теме
Самара отмечает День города
13 сентября 2025, 18:35
Самара отмечает День города
Ей в этом году исполняется 439 лет.
Общество
487
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025, 09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
Основные площадки расположились прямо на волжском песке.
Культура
1062
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
17 августа 2025, 12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
Мероприятия уже традиционно развернулись на территории Струковского парка.
Культура
2047
В центре внимания
