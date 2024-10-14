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В Самаре прошел фестиваль инклюзивного творчества «Мы талантливы!»

14 октября 2024 15:59
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В этом году фестиваль объединила тема «Моя страна. Моя семья. Моя культура».

4-6 октября Самарская областная библиотека для молодежи стала организатором ежегодного Областного фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!». Фестиваль «Мы талантливы!» проводится на протяжении тринадцати лет и имеет большое региональное значение как одна из лучших инклюзивных практик творческого взаимодействия людей с ОВЗ и без особенностей развития. Такое взаимодействие позволяет людям с инвалидностью успешно интегрироваться в общество и способствует их социализации. Участниками становятся молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет.

В этом году фестиваль объединила тема «Моя страна. Моя семья. Моя культура». При подготовке концертных номеров и творческих площадок участники выбирали одно из трех тематических направлений: «Моя страна» — презентация нашей страны как большой семьи множества народов, с традициями и ценностями, которые нас объединяют; «Моя семья» — направление, представляющее роль традиционной семьи как важнейшей опоры государства и общества, идею преемственности поколений; «Моя культура» – направление в аспекте литературы и чтения. Участники, выбравшие это направление, готовили творческие площадки или сценические номера, связанные с книгами авторов-юбиляров этого года.

Концертные номера и творческие площадки представили постоянные участники областного фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!», коллективы самарских школ-интернатов — №17, № 115, №117 им. Т.С. Зыковой, центра внешкольной работы «Поиск», центра «Творчество», детских школ искусств, самарских художественных школ, центра социальной поддержки населения поселка Волжского, библиотек Самарской области.

Партнерами и спонсорами фестиваля «Мы талантливы!» стали ООО «ЛитРес» и книжная компания «Метида», предоставившие призы для участников, и самарский театр юного зрителя «СамАрт», на площадке которого проходил фестиваль. Неоценимую помощь в проведении фестиваля с первых часов и до самого финала оказала Региональная ресурсная площадка «Волонтеры культуры. Регион 63».

Все площадки и творческие номера фестиваля «Мы талантливы!» стали частью культурной программы V Всероссийского открытого парафестиваля «Театр — территория равных возможностей». Для участия в пятом юбилейном театральном проекте в Самару приехали 15 творческих коллективов из 12 регионов России, которые представят свои постановки при участии людей с особыми возможностями здоровья.

Творческие номера фестиваля «Мы талантливы!» стали подарком Самарской области гостям из других регионов России. За время проведения фестиваля самарцы успели подружиться с коллективами из Пензы и Хабаровского края.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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