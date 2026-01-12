В Самаре пройдут гастроли Пермского театра

С 16 по 18 января на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького состоятся гастроли Пермского академического Театра-Театра. Мультижанровый репертуарный театр обладает сильной драматической труппой, собственным симфоническим оркестром и балетной труппой.

16 января в 18.30, 17 января в 13.00 и 18.00 будет показан мюзикл «Восемь женщин». Полудетективная история подана как искромётная, ироничная музыкальная постановка в стиле кабаре, где у каждой из героинь есть своя отдельная партия, а зритель становится соучастником блистательного мюзикла. «Восемь женщин» – это яркие вокальные номера, живая музыка в исполнении эстрадно-симфонического оркестра, остроумные диалоги, неожиданные повороты детективного сюжета, эффектные образы в оттенках красного, 800 белых роз и настоящий кабриолет на сцене. Это гимн женщинам, таким разным, загадочным, обворожительным, опасным и по-настоящему роскошным.

В 2015 году мюзикл «Восемь женщин» был 8 раз номинирован на национальную театральную премию «Золотая Маска» и стал обладателем трёх призов: «Спецприз жюри за музыкальный спектакль на драматической сцене», «Лучшая работа художника по костюмам» (художник Ирэна Белоусова), «Лучшая работа художника спектакля» (сценограф Виктор Шилькрот).

18 января в 13.00 и 18.00 самарских зрителей ждет мюзикл «Чёртова доставка». Герой музыкального роуд-муви – обычный курьер Максим. Он оказывается в современной версии классической волшебной сказки «пойди туда, не знаю куда, доставь то, не знаю что». Только вместо волшебного леса – современный город, населённый обычными на первый взгляд людьми, которые становятся всё более странными и опасными по мере приближения нашего героя к месту доставки. На своём пути курьер встречает совершенно разных персонажей – от охранника до бездомного, от председателя кооператива до шаурмиста. И все они хотят завладеть тем, что везёт Максим... Но наш герой непреклонен в своём желании доставить загадочную посылку по нужному адресу. Что ждёт его в конце пути? Возможно, встреча с судьбой...