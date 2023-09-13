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В Самаре пройдет рок-фестиваль "Распусти свои клеши"

13 сентября 2023 14:00
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В Самаре пройдет рок-фестиваль "Распусти свои клеши"

В Самаре 15 сентября состоится 25-й традиционный рок-фестиваль "Распусти свои клеши". Об этом сообщает пресс-служба "Радио-Самара-Максимум".

В программе фестиваля выступление популярных и молодых самарских рок-групп, живое исполнение легендарных рок-н-ролльных хитов, шоу-программа от ведущих "Радио-Самара-Максимум" и активности от партнеров, пишет Волга Ньюс.

В летнем театре Струковского сада выступят самарская инди-рок-команда # ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ, хорошо известная любителям блюза группа DРОВА, фолк-рок-группа ЭФФЕКТ ФАССБЕНДЕРА, folk-rock band "Камень Желаний", рок-музыкант Алексей Психический и московские рок-ролльщики THE SINGLEʼS. Начало в 17:00, вход свободный. Подробности в группе в ВКонтакте.

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