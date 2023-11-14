Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году фестиваль посвящается участникам  СВО, героям-землякам.
В Самаре в ДК «Заря» пройдет межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм
Самарским пенсионерам рассказали о различных уловках, которые используют мошенники
Самарским пенсионерам рассказали о различных уловках, которые используют мошенники
В Самаре ищут компанию на автобусный маршрут №215
В Самаре ищут компанию на автобусный маршрут №215
каждый четвертый россиянин ежегодно обновляет мебель
Каждый четвертый россиянин ежегодно обновляет мебель
Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливается водитель, скрывшийся с места ДТП в Сызрани
Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливается водитель, скрывшийся с места ДТП в Сызрани
День рождения Эльдара Рязанова отметят в самарском музее
День рождения Эльдара Рязанова отметят в самарском музее
Россияне назвали главные страхи, связанные со смартфонами
Россияне назвали главные страхи, связанные со смартфонами
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.12
0.07
EUR 98.53
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в ДК «Заря» пройдет межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм
В Самаре пройдет областной чувашский фольклорный фестиваль
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет областной чувашский фольклорный фестиваль

14 ноября 2023 10:12
243
в Самаре пройдет областной чувашский фольклорный фестиваль

18 ноября 2023 года в 11:00 в региональной столице в ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов» (ул. Воронежская, 9) состоится XXVI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари».

Мероприятие проводится региональной общественной организацией «Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль» («Благословение») при поддержке регионального министерства культуры, ГКУ СО «Дом дружбы народов» и Администрации Самары.

Основные цели фольклорного фестиваля – сохранение и возрождение чувашского языка, литературы, культуры, традиций и обычаев, повышение профессионального уровня руководителей коллективов художественной самодеятельности, а также единение народов.

Как отмечают организаторы, чувашские коллективы собираются на один из важнейших культурных праздников своего народа ежегодно, в  ноябре. «Кер сари» – это праздник осеннего урожая, уходящий корнями в давние времена, когда по завершении уборочных работ чуваши пекли хлеб из зерна нового урожая, варили напиток из свежего хмеля, созывая в гости близких и родных. 

С каждым годом география участников фестиваля, ставшего «визитной карточкой» чувашей, проживающих на территории Самары и Самарской областти, расширяется. На областной фестиваль «Кер сари» съезжаются более 500 человек из районов и городов губернии, где проживают чуваши. Приезжают также гости из Москвы, Екатеринбурга, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей, Чувашии, Татарстана, Башкирии. При этом праздник, как и в старину, стал поистине семейным: приходят с детьми, внуками и другими родственниками.

К этому мероприятию коллективы готовятся в течение всего года. Для выступления заранее подбирается репертуар, куда входят только самые лучшие народные песни, танцы, сохранившиеся из глубины веков. Кроме того, каждый самодеятельный коллектив привозит самобытные экспонаты, некоторым из которых более сотни лет. Это, как правило, предметы домашней утвари, одежда и ее элементы (сурпан, яркач, хушпу, тухья, масмак, шупар, сапун, сапата).

Большое значение уделяется костюмам, в которых выступают коллективы: одежда, обувь и аксессуары каждого участника строго регламентированы. По ярким узорам и нашивкам в старину определялись статус, возраст человека, место проживания. Все богатство и многообразие национальных узоров стараются отразить в своих костюмах и современные артисты.

Не менее важное требование организаторов ежегодного областного чувашского фольклорного фестиваля «Кер сари» – участие каждого коллектива в выставке национальных блюд. Во время масштабного мероприятия и в этом году представят множество аппетитных и румяных хуплу, кукаль, сладких икерче и др. А всевозможные соленья и варенья щедрые хозяйки будут расхваливать наперебой, ведь у каждой из них свой, особый рецепт приготовления. К празднику будет и напиток из хмеля – в древности после его оценки и обряда, проведенного старейшиной рода, гости приступали к щедрому застолью, сопровождавшемуся народными песнями, приуроченными к осеннему национальному празднику.

На фестивальной ярмарке представят изделия умельцев народных промыслов, национальную литературу, музыкальные и киноновинки на современных электронных носителях. Мастерицы будут консультировать по поводу того или иного полюбившегося национального платья. В частности, ранее из города Чебоксары на такие фестивали приезжали модельеры по пошиву чувашской национальной одежды.

У зрителей и участников будет возможность сфотографироваться с профессиональными артистами и взять у них автографы.

Вход на фестивальную площадку свободный.

0+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм
14 ноября 2023, 14:00
Самарцам в Музее модерна расскажут про мистицизм
Экспозиция включает в себя предметы из фондов музея имени Алабина, произведения из собрания Самарского областного художественного музея, книги из частной... Культура
57
В «ЗИМ Галерее» в Самаре откроется выставка «Архипелаг Грез»
14 ноября 2023, 09:52
В «ЗИМ Галерее» в Самаре откроется выставка «Архипелаг Грез»
Выставка до Самары побывала только в Казани, это уникальная экспозиция, открытая в Самаре к посещению с 15 ноября по 14 января. Культура
171
И поблагодарил руководство, личный состав и ветеранов за добросовестный, самоотверженный труд. 
10 ноября 2023, 14:43
Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником
И поблагодарил руководство, личный состав и ветеранов за добросовестный, самоотверженный труд.    Общество
760
В центре внимания
«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки
14 ноября 2023  12:34
«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки
101
Самарцев приглашают к участию в опросе о питании детей в образовательных учреждениях
14 ноября 2023  11:35
Самарцев приглашают к участию в опросе о питании детей в образовательных учреждениях
180
Для самарских пенсионеров в комплексных центрах социального обслуживания населения открыты группы активного долголетия
14 ноября 2023  10:50
Для самарских пенсионеров открыты группы активного долголетия
148
Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в связи с погодными условиями.
13 ноября 2023  15:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание Правительства
445
На Госуслугах появятся электронные студенческие
13 ноября 2023  13:33
На Госуслугах появятся электронные студенческие
416
Весь список