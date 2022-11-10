В Самаре пройдет Международный кинофестиваль "Соль земли"

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С 21 по 25 ноября 2022 года на площадках города Самары, Самарской области, в учреждениях культуры и образовательных организациях пройдет XV Международный кинофестиваль "Соль земли". Он объединит сценаристов, операторов, режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии и других стран.

Главной фестивальной площадкой традиционно станет ЦРК Художественный. Также будет работать онлайн кинотеатр. В программе:

Творческие встречи;

Кинопоказы фильмов конкурсной и вненеконкурсной программы;

Ретроспективные показы фильмов А. Тарковского и А.Кончаловского.

Вход свободный! Заказать пригласительные билеты на творческие встречи можно по телефону 8 846 332 88 18.

Программа фестиваля - http://solzemli-samara.ru/reglament/programma