В Самаре пройдет ХХХ Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»

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В понедельник, 24 января 2022 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в формате видеоконференции.

Участники оперативного совещания обсудили подготовку к проведению ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». По словам заместителя министра образования и науки Самарской области, руководителя департамента молодежной политики Самарской области Сергея Бурцева, фестиваль состоится 18-24 мая 2022 года, церемония закрытия и подведение итогов запланированы на 23 мая. Перед началом фестиваля предполагается открыть монументально-скульптурную композицию.

В рамках фестиваля «Российская студенческая весна» состоится целая серия всероссийских мероприятий. С 1 по 7 марта в Самаре пройдут 8 Национальный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России», Всероссийский образовательный форум организаторов студенческих событий «Студвесна.Культорги», а также семинар-совещание с руководителями региональных делегаций всех 85 субъектов России по подготовке к Российской студенческой весне.

Активно поступают заявки на волонтерскую программу Фестиваля. Планируется, что в ней примет участие более 1300 добровольцев. Сергей Бурцев сообщил, что регистрация на портале dobro.ru продлится до 31 января включительно. Обучение волонтеров будет происходить поэтапно, с 20 февраля.

«Очень важное мероприятие, юбилейное. К тому же, и родилась студвесна в Самаре. Ожидаем, что на Фестиваль к нам приедут участники из всех 85 регионов страны. Мероприятие Всероссийского масштаба, и должно быть проведено на самом высоком уровне. Коллеги, готовимся», - подытожил первый вице-губернатор.