В Самаре пройдет Фестиваль одного дня Академии Н.С. Михалкова

Я нашел ошибку
Главные новости:
"Нет, это не так. Это фейки", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Песков опроверг сообщения о новом обращении Путина по смене статуса спецоперации
Премию присудили американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю.
Нобелевскую премию по химии присудили за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул
Завершилась посадка последнего дерева, в память о погибших детях Донбасса.
«Аллея Ангелов» появилась на стадионе «Солидарность Самара Арена»
Российские спортсмены будут выступать под своим национальным флагом и гимном.
Международная федерация бокса вернула на ринги спортсменов из России и Белоруссии
На объектах были выполнены все работы по контракту.
В Шигонском районе завершили ремонт двух мостов через реку Усу
При досмотре въезжающего в колонию автомобиля в поддонах были обнаружены 20 свертков.
В ИК-3 Самарской области задержан автомобиль с запрещенными предметами
Региональным оператором по обращению с ТКО разработана программа по экологическому воспитанию подрастающего поколения.
Очередной экоурок прошел сегодня во втором "Б" классе самарской гимназии № 3
С января по сентябрь 2022 года по Куйбышевской железной дороге отправлено 28,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов.
Погрузка нефти и нефтепродуктов на КбшЖД выросла на 5,3% в январе - сентябре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.79
1.22
EUR 56.17
1.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет Фестиваль одного дня Академии Н.С. Михалкова

5 октября 2022 13:44
177
В Самаре пройдет Фестиваль одного дня Академии Н.С. Михалкова

В Самаре впервые пройдет спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Русские классики. Фестиваль одного дня», рассказывающий о жизни и творчестве великого русского писателя Н.В. Гоголя. Все мероприятия будут проводиться в помещениях Самарского академического театра драмы имени Максима Горького.

Обращение министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой: https://youtu.be/koOG6etn4hc 

Обращение народного артиста России Никиты Михалкова: https://youtu.be/3MT0gtFh9Bo 

«За четыре года Фестиваль, организованный нашей Академией при поддержке Министерства культуры, собрал свыше 15 тысяч зрителей в шестнадцати городах России и сумел приобрести своих поклонников и почитателей. В этом году центральным событием Фестиваля станет показ спектакля «Игроки» в постановке Антона Яковлева с участием актеров – выпускников Академии, приуроченный к 180-летию создания гоголевской комедии. В течение одного дня гости Фестиваля смогут посетить серию интересных и познавательных мероприятий – это и выставки, и лекции, и мастер-классы», – отмечает ректор Академии, народный артист России Никита Михалков.

В рамках Фестиваля 10 октября на базе Театра состоятся четыре мероприятия:

  • 12:00–13:30 – практический мастер-класс театрального режиссера Михаила Милькиса (16+)

Открытый мастер-класс российского театрального режиссера, актера, сценариста, музыканта, педагога Михаила Милькиса будет посвящен мастерству актера театра и кино. К участию приглашаются студенты и выпускники театральных вузов, профессиональные актеры.

Экспериментальная сцена. Вход по регистрации: https://academynsm.timepad.ru/event/2171026/ 

  • 15:00–16:30 – лекция о жизни и творчестве Н.В. Гоголя «Гоголь – загадка третьего тысячелетия» (12+)

Открытая лекция для широкого круга слушателей совместно с ГБУК г. Москвы «Дом Н.В. Гоголя». В рамках мероприятия гости узнают о творческом пути Николая Васильевича Гоголя – писателя, чей образ вот уже почти два столетия окутан ореолом тайны. Лекционная программа, адресованная всем любителям русской словесности, подготовлена совместно со специалистами музея московского Дома Гоголя. Лектор – старший научный сотрудник библиотеки ГБУК г. Москвы «Дом Гоголя», к. ф. н. Даниил Рясов, автор более 20 научных публикаций, посвященных осмыслению творчества Н.В. Гоголя и его биографии.

Экспериментальная сцена. Вход по регистрации: https://academynsm.timepad.ru/event/2171007/ 

  • 18:00–19:00 – профессиональная выставка «Гоголь: жизнь в творчестве» (16+)

Выставка создана специально для проекта совместно с Домом Н.В. Гоголя – мемориальным музеем и научной библиотекой. Воспроизведения работ иллюстраторов гоголевских творений из музейного собрания Дома Гоголя составляют художественный язык Выставки. Выставка будет проиллюстрирована фотографиями, документами, предметами изобразительного искусства. Отдельно будет представлена композиция из музейных экспонатов, посвященная пьесе «Игроки». Экспозиция подчеркивает актуальность творчества писателя, рассказывая о размышлениях Гоголя не только над развитием отдельной личности, но и о судьбе Российского государства.

Фойе Большой сцены, вход по приглашениям.

  • 19:00–21:30 – показ спектакля «Игроки» (16+)

В честь 180-летия создания комедии «Игроки» Академия Н.С. Михалкова предлагает познакомить жителей Самары с наследием русской классической литературы – сценическим воплощением произведения Н.В. Гоголя в исполнении актеров – выпускников Академии Н.С. Михалкова. Показ спектакля «Игроки» в постановке режиссера Антона Яковлева станет центральным и завершающим фестивальный день мероприятием. Сценическая редакция одноименной пьесы Н.В Гоголя – это история, погружающая зрителей в атмосферу реальной игры, заразительного драйва, который создают «настоящие» игроки, азартно играющие в «Игроков».

В ролях: Александр Арчаков, Екатерина Дулова, Григорий Иванов, Павел Ильин, Александр Коромыслов, Егор Нечаев, Иван Писоцкий, Мария Чекалина, Георгий Шабанов.

Бесплатные приглашения на показ получат представители особо значимых социальных категорий.

Большая сцена, вход по приглашениям.

Всероссийский спецпроект «Русские классики. Фестиваль одного дня» проводится с 2017 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках нацпроекта «Культура». Передвижной Фестиваль с особым успехом проходил в 16 городах России, общее количество участников составило более 15 000 человек. В 2022 году Фестиваль одного дня пройдет в Ярославле, Нижнем Новгороде, Пензе, Самаре и станет площадкой для общения и культурного обмена с регионами России.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Искреннюю благодарность глава региона выразил добровольцам 15-го добровольческого отряда «Ермак» (БАРС). Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении
5 октября 2022  14:35
«В эти исторические дни вы являетесь маяками, примером высокого служения Родине, людям», - губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды землякам
267
Работы по подключению отопления в Самаре выходят на финишную прямую
5 октября 2022  12:33
Работы по подключению отопления в Самаре выходят на финишную прямую
187
Самарские предприниматели – участники нацпроекта «Производительность труда» могут оцифровать свой бизнес на новом сайте
5 октября 2022  12:07
Самарские предприниматели – участники нацпроекта «Производительность труда» могут оцифровать свой бизнес на новом сайте
276
Назначен исполняющий обязанности министра культуры Самарской области
5 октября 2022  11:37
Назначен исполняющий обязанности министра культуры Самарской области
203
Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию» для пожилых людей
5 октября 2022  09:59
Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию» для пожилых людей
219
Весь список