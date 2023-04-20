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В Самаре пройдет ежегодный областной башкирский праздник «Карга туй»

20 апреля 2023 15:43
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В программе мероприятия – концерт национальных башкирских самодеятельных коллективов Самары и Самарской области.

23 апреля с 12:00 в Центре Социализации Молодежи (ул. Куйбышева, 131) будет проходить ежегодный областной башкирский национальный праздник «Карга туй». Планируется, что в нем примут участие до 200 человек.

Мероприятие проводится Общественной организацией «Курултай башкир» г. Самара и ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов» при поддержке администрации Самары. В числе приглашенных гостей – руководство Аппарата Правительства Самарской области, представители регионального министерства культуры, мэрии Самары, "Дома дружбы народов». Также ожидаются почетные гости из башкирских сел и районов Самарской области, Республики Башкортостан. Кроме того, к празднику присоединится представитель исполкома Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир».

В программе мероприятия – концерт национальных башкирских самодеятельных коллективов Самары и Самарской области, творческие номера артистов из Республики Башкортостан, а также приветственные выступления активистов ОО «Курултай башкир» г. Самара и Самарской области.

Организаторы подчеркивают необходимость сохранения национальных традиций и напоминают, что праздник «Карга туй» имеет древнюю историю.

У древних башкир приход весны отмечался праздником «Карга туй». Люди встречали теплое время года песнями, танцами, играми. Руководил всем действием юлбарсы или албасыр (путеводитель).

После всех празднеств варили молочную кашу из пшена, но до конца ее не съедали. Остатки каши в качестве корма прилетевшим птицам раскладывали на оттаявшую от снега землю, камни, ветки деревьев. Деревья при этом празднично украшали красочными платками, разноцветными лентами и бусами.

Прилет птиц символизировал наступление весны. Поэтому во время праздника мальчики зазывали птиц, изображая воронье карканье.

Традиционно накрывали праздничный стол. Считается, что если все сыты и довольны, то год будет урожайным и удачным.
Праздник сопровождался состязаниями народных певцов, сказителей и танцоров.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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