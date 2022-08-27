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В Самаре продолжается ВолгаФест - еще два дня набережная ждет гостей: ФОТО

27 августа 2022 13:50
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В Самаре продолжается ВолгаФест: еще два дня набережная ждет гостей: ФОТО

Жаркая солнечная погода как нельзя лучше подходит для фестиваля у воды! Сегодня, 27 августа, стартуют два основных фестивальных дня — самые насыщенные и увлекательные. Тема ВолгаФест 2022 — «Детство», место проведения — старая набережная (1-ая очередь).

Гостей фестиваля ждут прогулка на воздушном шаре, арт-объекты, концерты, мастер-классы и лекции.

У всех желающих есть возможность принять участие в раскопках древнего ящера — Волгозавра, а также поиграть в археологов и обнаружить артефакты древних мифических культур.

Гастроэнтузиасты представят вниманию публики волжский стритфуд, на маркете можно купить нестандартный самарский сувенир. Приглашаем посмотреть, как проходит фестиваль: в объективе фотографа НИА Самара - запуск воздушного шара, закатная "Сказка о потерянном голосе", мастер-класс игры на барабанах и многое другое!

Программу на 27 и 28 августа можно посмотреть здесь.

Фото: Дильдина Светлана.

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Теги: В центре внимания Фоторепортажи

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