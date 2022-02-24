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В Самаре покажут лучшие фильмы Лондонского фестиваля анимации

24 февраля 2022 13:08
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В Самаре покажут лучшие фильмы Лондонского фестиваля анимации

Лучшие фильмы из программы Лондонского фестиваля независимой анимации LIAF вновь будут показаны в России. В Самаре сеансы стартуют с 3 марта в кинотеатре «Художественный». В подборке этого года девять короткометражных анимационных фильмов, выполненных художниками-аниматорами из Европы и Азии.

18+

Традиционно, LIAF представит разнообразные анимационные техники: кукольная анимация («Джейджей»), 2D анимация («История Сэма», «Со-познание», «Сестры»), 3D эксперименты («Надеемся, возвращаться не придется»). Режиссеры проекта работают с актуальными темами экологии («Суп»), отношений с окружающим миром и собственным телом («Гроб», «Фильм о пудинге», «Беспокойное тело»), миграции и поисков идентичности («Надеемся, возвращаться не придется», «Со-Познание», «Сестры», «История Сэма»).

Хронометраж: 74 минуты

Звук: оригинальная дорожка, вшитые субтитры на русском языке

Фильм о пудинге

Роэл ван Бик | 10.13 мин | Великобритания

Офисный клерк Ронин случайно роняет пакет с ингредиентами для пудинга, которые приводят к катастрофе. Готов ли он ликвидировать последствия?

Джейджей

Петра Стипетич, Марен Визе | 7.27 мин | Германия

Двое пытаются замедлить неизбежный финал отношений. Изолированные от внешнего мира в своем маленьком доме, они замечают, что фасад их безупречной жизни рушится.

Надеемся, возвращаться не придется

Анастасия Науменко | 9.48 мин | Польша

Двигаться, эмигрировать, надеяться стать своим. У многих получается, но не у всех. Вернуться назад – поражение или долгожданное счастье?

История Сэма

Ричард Ноубл | 9.52 мин | Великобритания

Черная комедия о свободе воли, потерянных родственниках и (не)возможности выбора.

Беспокойное тело

Юрико Мизушири | 5.47 мин | Япония

Живое, неживое, линии и формы в постоянном взаимодействии. Как справится с прикосновениями, которые причиняют боль?

Суп

Кэролин Твиди | 7.33 мин | Германия

 

Микрокосм – отдельный мир, населенный невероятными обитателями, со своими законами и возможностями. Абстрактная анимация Кэролин Твиди проводит параллель между микро- и макромиром, улавливая общее.

Гроб

Юнкинг Кай, Натан Крабо, Худжи Хуанг и др. | 5.37 мин | Франция

Перенаселенный город на юге Китая, уставший главный герой, поздний вечер и комната с тремя шумными соседями…

Со-познание

Пшемыслав Свида | 5.54 мин | Польша

Главный герой пытается обыграть свое бессознательное и обнаружить все возможные версии себя. Но что случится, если он столкнется с ними на самом деле?

Сестры

Андреа Селезова | 11.27 мин | Чехия

Старшая сестра – фигура колоссальная. Но что, если она бесконечно нуждается в помощи и заботе?
Трейлер: https://youtu.be/v_3dC4NQDT8

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