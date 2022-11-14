В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»

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С 8 по 13 ноября в Самаре прошел четвертый Всероссийский фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». В нем приняли участие коллективы из Санкт-Петербурга, Тамбова, Арзамаса, Тольятти и Самары.

— Сегодня как никогда актуально проведение фестиваля, который формирует мировоззрение, сохраняет и укрепляет традиционные русские ценности: достоинство, добро, уважение, отношение к семье, взаимопомощь, — подчеркнула руководитель lепартамента культуры и молодежной политики администрации Самары Татьяна Шестопалова.

Фестиваль стал триумфом самарских театров. Спецприз члены жюри вручили Ольге Базановой за главную роль в спектакле «Элья и Маргарита» театра «Камерная сцена». А Гран-при получил спектакль «Чужая жена и муж под кроватью» театра «Самарская площадь».