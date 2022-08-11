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В Самаре на склоне площади Славы открылась цифровая фотовыставка о балете

11 августа 2022 13:35
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В Самаре на склоне площади Славы открылась цифровая фотовыставка о балете

12 августа, в пятницу, в Самаре на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы начала работу цифровая фотовыставка «Шостакович Опера Балет в фотографиях».

Выставка организована Самарским академическим театром оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича при поддержке Правительства Самарской области и посвящена открытию 92-го театрального сезона.

На экранах мультимедийного комплекса представлено свыше 200 снимков спектаклей Шостакович Опера Балет, сделанных театральным фотографом Александром Крыловым

Оперы, балеты, оперетты, детские спектакли – все любимые зрителями жанры предстанут в ярких и красочных изображениях, на которых можно рассмотреть вблизи детали декораций и костюмов. Театралы могут полюбоваться фотографиями спектаклей, по которым соскучились за летний перерыв. А для тех, кто еще ни разу не был в оперном театре, фотовыставка станет прекрасной возможностью для первого знакомства с самой популярной достопримечательностью региона. Напомним, что Самарский театр оперы и балета занял первое место в рейтинге достопримечательностей области по данным Яндекс Путешествий.  

Шостакович Опера Балет напоминает, что до открытия театрального сезона осталось меньше месяца. Все спектакли, фотографии которых представлены на выставке, идут в репертуаре театра. 

Уже сейчас можно приобрести билеты на сентябрь, в том числе, на мероприятия международного фестиваля искусств «Шостакович. ХХ век», в рамках которого в Самаре и Тольятти пройдут спектакли и концерты с участием Сергея Маковецкого, Дмитрия Синьковского, Алексея Гориболя и других известных артистов. Театр откроет фестиваль яркой премьерой оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки».

Выставка «Шостакович Опера Балет в фотографиях» продолжит свою работу до 12 октября 2022 года.

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