В Самаре Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» представляет Гала-концерт в 2-х отделениях

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7 апреля в 18.30 Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» представляет Гала-концерт в 2-х отделениях (12+).

В гала-концерте прозвучит музыка русских, белорусских и других славянских композиторов: «Славянский марш» Петра Чайковского, сцены и арии из опер «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» Михаила Глинки, «Чародейка», «Мазепа» и «Орлеанская дева», «Черевички» Петра Чайковского, «Русалка» Антонина Дворжака, «Седая легенда» Дмитрия Смольского, «Дикая охота короля Стаха» Владимира Солтана и др.

В концерте примут участие солисты Большого театра Беларуси Александр Михнюк (тенор), Анастасия Москвина (сопрано), Дарья Горожанко (меццо-сопрано); солист Мариинского театра Владислав Сулимский (Беларусь), артист Молодежной оперной программы Большого театра России Демьян Онуфрак (Республика Крым), ведущие солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича,

Симфонический оркестр и хор Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Дирижеры: художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов; главный дирижер Большого театра Беларуси, народный артист Республики Башкортостан Артём Макаров.