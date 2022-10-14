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В Самаре кинотеатр «Художественный» станет главной площадкой XXVII Международного фестиваля «Кино – детям»

14 октября 2022 12:24
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В Самаре кинотеатр «Художественный» станет главной площадкой XXVII Международного фестиваля «Кино – детям»

Кинотеатр «Художественный» традиционно является главной площадкой многих кинофестивалей, проходящих на территории Самарской области, в том числе, имеющих статус всероссийских и международных. 

С 17 по 22 октября кинотеатр «Художественный» (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) станет главной площадкой XXVII Международного фестиваля «Кино – детям». На сегодняшний день кинофорум считается самым большим в России фестивалем фильмов для детей и юношества.  Всего за несколько дней юные зрители смогут увидеть лучшие произведения российских и зарубежных кинематографистов.

27-й год в Самаре проходит праздник детского кино. «Сегодня дети – завтра народ» - знаменитая фраза Сергея Михалкова является девизом фестиваля.

- Торжественная церемония открытия фестиваля пройдёт 17 октября в 18.00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106).

- Торжественная церемония награждения состоится 23 октября в кинотеатре «Художественный».

 

Расписание фестивальных мероприятий в кинотеатре «Художественный»

 

17 октября (понедельник)

 

10.00Премьеры российской анимации для самых маленьких (0+).

13.00«Нахимовцы» (Россия, 2021, семейная комедия, 87 мин., 12+).

Фильм представляет режиссёр Олег Штром.

 

18 октября (вторник)

 

11.00«Штурмовики с боевого курса не сворачивают» (Россия, 2022, документальный, 48 мин, 12+).

Фильм представляет режиссёр Борис Травкин.

13.00 - «О чем молчала 35-я батарея» (Россия, 2011, документальный, 60 мин., 12+).

Фильм представляет режиссёр Олег Штром.

15.00«Я и кино» (Россия, документальный, 52 мин, 12+)

Татьяна Мирошник мастер-класс «Я и кино» (для педагогов).

 

19 октября (среда)

11.00«Картина мира» (Беларусь, документальный, 52 мин., 12+).

Фильм представляет актёр, председатель Союза кинематографистов республики Беларусь - Виктор Васильев.

13.00 - «Правила геймера» (Беларусь, 2018, семейный, приключения, 100 мин., 6+)

Фильм представляет актёр, председатель Союза кинематографистов республики Беларусь - Виктор Васильев.

15.00«Всего-то навсего» (2021, Россия, короткометражка, мелодрама, 26 мин., 12+).

«Девочка и улитка» (Россия, 2022, детский, драма, 15 мин., 6+)

Фильм представляет режиссёр, сценарист Хельга Эфре.

 

20 октября (четверг)

 

11.00 - «И приехал цирк…» (Армения, 2021, документальный, 21 мин., 12+)

«Один день» (Армения, короткометражный, 30 мин, 12+)

Фильмы представляет режиссёр, продюсер Гуж Тадевосян.

12.00 -  «Коля и Оля» (Россия, 2020, 18 мин., 0+).

«Яблоня» (Россия, 2021, короткометражный, 16 мин., 6+).

Фильм представляет актёр Вячеслав Абашин.

13.00 - «Мишка Чижикова» (Россия, 2019, документальный, 27 мин., 6+).

Фильм представляет режиссёр Надежда Бердникова

15.00 - «Нормальный только я» (Россия, 2021, комедия, 99 мин., 12+).

Фильм представляет актёр Сергей Кутергин

 

21 октября (пятница)

 

10.00Премьеры российской анимации (6+).

12.00 - «Календарь ма(й)я» (Россия, 2022, приключения, фантастика, семейный, 88 мин., 6+).

Фильм представляет продюсер Юрий Обухов.

15.00Торжественная церемония награждения. Вручение призов лучшим фильмам.

22 октября (суббота) - ЭХО фестиваля «Кино-Детям».

11.00Премьеры российской анимации для самых маленьких (0+).

12.00 – Премьеры российской анимации для самых маленьких (0+).

13.00 – Премьеры российской анимации (6+).

14.00 – Премьеры российской анимации (6+).

16.00Премьеры программы «КИНО СНИМАЕМ САМИ», где авторами являются дети (12+).

Перед каждым показом проводится игровая программа «Как появился мультфильм?»

Вход свободный!

 

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