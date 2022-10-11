В Приволжском федеральном округе проходит уникальный проект «ФормART»

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В Приволжском федеральном округе 3-й год реализуется уникальный проект «ФормART», направленный на развитие уличного искусства.



«ФормART» - ЭТО:

Творчество молодых художников

Новые старты и возможности

Создание современной городской среды

Новые культурные коды во всех регионах округа



Участники

художники-любители и профессиональные стрит-арт художники ПФО до 35 лет



Темы Фестиваля как вызовы для художников

• 2020 г - противодействие пандемии коронавируса и благодарность врачам

• 2021 г - «Взгляд в будущее» - развитие науки и технологий, футуризм

• 2022 г - «Сквозь время» - сохранение культурного наследия



Этапы проекта

I - заявочная кампания и экспертная оценка

II - отрисовка работ в городах

III - общественное голосование и онлайн-финал



Призовой фонд

1 место - 200 тыс.руб.

2 место - 150 тыс.руб.

3 место - 100 тыс.руб.



Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО И.Комарова.

