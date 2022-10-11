В Приволжском федеральном округе проходит уникальный проект «ФормART»

В Приволжском федеральном округе 3-й год реализуется уникальный проект «ФормART», направленный на развитие уличного искусства.
«ФормART» - ЭТО:
Творчество молодых художников
Новые старты и возможности
Создание современной городской среды
Новые культурные коды во всех регионах округа
Участники
художники-любители и профессиональные стрит-арт художники ПФО до 35 лет
Темы Фестиваля как вызовы для художников
• 2020 г - противодействие пандемии коронавируса и благодарность врачам
• 2021 г - «Взгляд в будущее» - развитие науки и технологий, футуризм
• 2022 г - «Сквозь время» - сохранение культурного наследия
Этапы проекта
I - заявочная кампания и экспертная оценка
II - отрисовка работ в городах
III - общественное голосование и онлайн-финал
Призовой фонд
1 место - 200 тыс.руб.
2 место - 150 тыс.руб.
3 место - 100 тыс.руб.
Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО И.Комарова.