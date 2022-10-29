В память о Василии Лановом сегодня в Культурном центре им. Валерия Грушина пройдет творческий вечер с Ириной Купченко

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29 октября в 16.00 в Культурном центре им. Валерия Грушина Самарского университета состоится вечер памяти Народного артиста СССР, Героя труда Российской Федерации Василия Ланового "Любовь души моей".



Концертная программа расскажет о жизни всенародно любимого артиста - о его военном детстве, о творческом пути, о создании общественно-патриотического движения "Бессмертный полк России". Отдельный блок программы будет посвящен городу Самаре и акции "Парад памяти", в которой Василий Семёнович ежегодно принимал участие.



Программа подготовлена командой Василия Семёновича, которая на протяжении последних пяти лет жизни великого актера проехала с ним более 100 городов с моноспектаклем "Спасибо за верность, потомки".



В концерте принимают участие: Народная артистка России Ирина Купченко, Заслуженный артист России Сергей Куприк, Заслуженный артист России Александр Топчий, Заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина.

Фото: администрация Самары