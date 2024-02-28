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2 марта (сб) в 16:00 в Музее Модерна пройдет лекция «Советская метафизика: взгляд куратора» в рамках выставки «Мистицизм»



Анастасия Альбокринова, художница и куратор, приглашает отправиться на поиски невероятного в поздний СССР и молодую Россию. Это территории, на которых свободно сосуществовали НЛО и реликтовые гоминоиды, люди могли общаться волновыми сигналами и наделять воду целебными свойствами, а в газетах печатали хроники встреч с полтергейстами и методы лечения уриной.



На лекции мы разберемся, что стало причиной возникновения особого образа мышления советских людей, как оно трансформировалось с приходом рыночной экономики, и как куратор может использовать метафизические нарративы в проектах современного искусства.



Стоимость: 150 рублей.

18+