В Международный день джаза СОУНБ приглашает послушать замечательную джазовую музыку

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30 апреля – Международный день джаза. Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает послушать замечательную джазовую музыку.

В 18.00 в конференц-зале СОУНБ состоится джаз-домашник группы «IV Трио». Руководитель – Ирина Варламова. Творческий вечер организован в рамках выставочного цикла «Музыка в библиотеке: Джаз в деталях».

На джаз-домашнике прозвучат джаз-стандарты, соул, блюз, фанк и популярные эстрадные мелодии в джазовой обработке.

Одной из изюминок музыкально-выставочного цикла станет тематическая выставка книжно-нотных изданий «Джаз в деталях: от банджо до джаз-бэнда…» из фондов отдела искусств СОУНБ. По представленной в экспозиции литературе все желающие смогут с нуля изучить всю историю джаза, узнать о его основных представителях, а также научиться исполнять на музыкальных инструментах любимые произведения.

«Музыка джаза – особенная, ее поклонников не спутаешь ни с кем, –рассказывает заведующая отделом искусств СОУНБ Ирина Загорулько. – Для данного вида музыкального искусства, возникшего из сочетания черт европейской и африканской культур, характерны зажигательные ритмы, искрометные повороты, интересные тексты и, конечно, талант исполнителей. История джаза необычна, динамична, как и он сам, наполнена удивительными событиями, которые повлияли на мировой музыкальный процесс».

Вход на концерт – свободный.