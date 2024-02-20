В эту субботу посетителей «Заварки» в Самаре ждут две экскурсии

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24 февраля (суббота) посетителей «Заварки» ждут две экскурсии:

В 11.00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет семейную экскурсию (6+) по выставке «Человек и дерево» (12+) и расскажет о представленных деревянных работах Сергея Ключникова. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 25 человек).

В 15.00 пройдет кураторская экскурсия (6+) старшего научного сотрудника музея Кирилла Гурова по выставке «Человек и дерево» (12+). Посетители вместе с куратором проекта будут интерпретировать представленные работы, порассуждают о связи искусства и природы, а также узнают особенности творчества Сергея Ключникова. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).