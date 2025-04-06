В апреле в российский прокат выходит полнометражный анимационный фильм «Ай да Пушкин!»

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С 24 апреля в российский прокат выходит полнометражный анимационный фильм «Ай да Пушкин!», который расскажет о судьбоносных годах молодого поэта, проведенных в ссылке в Михайловском. Именно здесь, вдали от суеты, он нашел вдохновение и создал произведения, которые навсегда изменили русскую поэзию.



В своем анимационном фильме создатели проекта стремились показать поэта не просто гением, сошедшим с портрета на стене, а как персонажа, наполненного настоящими человеческими чувствами и переживаниями. Они показали удивительную трансформацию главного героя: 25-летний Пушкин приезжает в имение своей матери Михайловское вопреки своей воле: он молод и хочет продолжить полную впечатлений столичную жизнь. Поначалу он испытывает внутренний протест против ссылки, его душа сопротивляется деревенскому заточению. Но постепенно поэт влюбляется в размеренный уклад, природу и местных обитателей. Здесь он переживает один из самых плодотворных периодов своей творческой жизни, открывая для себя истинный смысл и предназначение своего дара.



В фильме стихи Пушкина декламирует народный артист России Сергей Безруков, добавляя особую магию и выразительность каждому слову.



В картине удивительным образом переплетаются литературные произведения, созданные во время ссылки, и яркие биографические факты из жизни поэта. Среди героев встречаются реальные люди: заботливая няня Арина Родионовна, верные лицейские друзья Пущин и Дельвиг, хозяйка усадьбы Тригорское Прасковья Осипова-Вульф с падчерицей Анной Осиповой и племянницей Анной Керн, ставшими музами для юного поэта, а также влиятельный министр Нессельроде и загадочный агент Бошняк.



Сюжетные линии анимационного фильма пронизаны тонким юмором и разнообразными биографическими отсылками.



Анимационный фильм «Ай да Пушкин!» можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 24 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО