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Умер народный артист России Борис Невзоров
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Умер народный артист России Борис Невзоров

18 февраля 2022 21:55
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Он ушел из жизни из-за коронавируса.

Советский и российский актер, народный артист РФ Борис Невзоров умер в возрасте 72 лет. Об этом ТАСС сообщила в пятницу директор Малого театра Тамара Михайлова.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминской (Краснодарский край). В 1967-1968 годах был актером вспомогательного состава в Астраханском государственном театре юного зрителя.

В 1975 году Борис Невзоров окончил Школу-студию им. Владимира Ивановича Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. Максима Горького. Был актером Московского драматического театра им. Константина Сергеевича Станиславского (1993-2005), Малого театра (с 2005 года), снимался в фильмах "Люди на болоте", "Наводнение", "У попа была собака…", "Россия молодая", "Майор", сериалах "Каменская", "Марш Турецкого", "Последний министр" и других. В 2011 году ему присвоено звание народного артиста РФ. С 2005 году был актером Малого театра, преподавал в ГИТИСе. В Малом театре играл в спектаклях "Ревизор", "Волки и овцы", "Маскарад" и других.

 

Фото:    Александр Щербак/ТАСС

Теги: Коронавирус

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